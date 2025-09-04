Jan Urban podjął kluczową decyzję. Spore zaskoczenie w reprezentacji Polski

O ile w przypadku Bartosza Mrozka raczej można było zakładać, że nie bramkarz nie przeskoczy swoich bardziej doświadczonych kolegów z pozycji, na co dzień grających w klubach zagranicznych, nieobecność Krzysztofa Piątka – to już niestandardowe zagranie.

Holandia – Polska. Jan Urban wybrał kadrę meczową reprezentacji Polski

Napastnik zmienił latem turecki Basaksehir na katarski Al-Duhail. Piątek kosztował 10 milionów euro. Czy wybór egzotycznego, katarskiego kierunku, to był wątek decydujący przy wysłaniu akurat tego zawodnika na trybuny? Tego wykluczyć nie można, choć Piątek zapewne musiał być poświęcony po to, żeby znaleźć miejsce np. dla większej liczby pomocników i obrońców, bardziej potrzebnych w kontekście ew. meczowej rotacji.

Wiele wskazuje na to, że Polacy zagrają na jednego napastnika, którym będzie Robert Lewandowski. „Lewy” powraca do reprezentacji, ale też do… formy po kontuzji, której doznał w trakcie letniego okresu przygotowawczego w barwach FC Barcelony.

Kadra reprezentacji Polski na mecz z Holandią

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Łukasz Skorupski



Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior, Arkadiusz Pyrka, Przemysław Wiśniewski, Paweł Wszołek, Jan Ziółkowski



Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński



Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Karol Świderski

Mecz Holandia – Polska w Rotterdamie odbędzie się w czwartkowy wieczór. Początek spotkania o godzinie 20:45. Transmisja na antenach TVP1, TVP Sport oraz internetowo za pośrednictwem strony TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Trudny wrzesień Polaków

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) – będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera w oficjalnym meczu – oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

