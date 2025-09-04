Tak Polacy zagrają z Holendrami! Nowe twarze w piłkarskiej kadrze

Wiele wskazuje na to, że w przypadku wyborów dokonanych przez trenera Jana Urbana, nie należy się spodziewać wielkiej rewolucji. Większość nazwisk jest już świetnie znanych z poprzednich miesięcy i lat. Niewykluczone jednak, że selekcjoner Polaków postawi na kilka rozwiązań, których nie było m.in. za kadencji trenera Michała Probierza.

Tak zagrają Polacy w Rotterdamie? Jan Urban może zaskoczyć!

Pierwszą kwestią wydaje się obsada bramki. Nie jest wykluczone, że konsekwentnie pomijany m.in. przez selekcjonera Probierza Kamila Grabara, wskoczy między słupki Polaków. Dlaczego nie Łukasz Skorupski? „Skorup” na swoje miejsce numer 1 w kadrze swoje musiał się naczekać. W ostatnim meczu w Helsinkach nie popisał się jednak przy jednej z interwencji, mocno przyczyniając się do utraty gola przez Polaków.

Choć obecność Skorupskiego między słupkami, wcale nie musi być wielką niespodzianką względem decyzji Urbana. Dodatkowo do składu powinni wskoczyć wcześniej nie widziani, jako gracze podstawowego składu, Tomasz Kędziora (regularne występu w PAOK-u Saloniki) czy Bartosz Slisz (Atlanta United).

Na wahadłach bardzo mobilny duet powinni stworzyć Jakub Kamiński (FC Köln) oraz Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo). Wydaje się również, że nowy selekcjoner zdecyduje się na ustawienie z czwórką obrońców oraz dwoma wahadłowymi, dzięki czemu będzie można dodatkowo zabezpieczyć zespół w defensywie, jeśli będzie taka potrzeba.

Przewidywany skład Polaków na mecz z Holandią: Kamil Grabara – Matty Cash, Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański – Jakub Kamiński, Nicola Zalewski – Robert Lewandowski.

Mecz Holandia – Polska w Rotterdamie odbędzie się w czwartkowy wieczór. Początek spotkania o godzinie 20:45. Transmisja na antenach TVP1, TVP Sport oraz internetowo za pośrednictwem strony TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Trudny wrzesień Polaków

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) – będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera w oficjalnym meczu – oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

