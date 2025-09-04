Były bramkarz reprezentacji Polski z Feyenoordu Rotterdam wyjechał do tego największego, piłkarskiego świata. Jerzy Dudek z Holandii został przetransferowany najpierw do Liverpoolu (występy w latach 2001-07), a na koniec kariery Polak wylądował w Realu Madryt (2007-11). Niedługo później oficjalnie zakończył profesjonalne granie.

Holandia – Polska. Jerzy Dudek o sytuacji przed meczem w Rotterdamie

Jerzy Dudek był gościem specjalnego vloga na kanale Łączy nas piłka na YouTube. Były reprezentant opowiadał szeroko o swoim pobycie w Holandii, ale też o szansach drużyny Jana Urbana w czwartkowym meczu przeciwko gospodarzom.

Co ciekawe, mecz odbędzie się na stadionie Feyenoordu, czyli terenie tak dobrze znanym Dudkowi sprzed lat.

– Myślę, że to będzie mecz bardzo trudny dla Holendrów. Najgorzej grać z drużyną, która właśnie zmieniła trenera. Bo nie wiesz, czego oczekiwać. Wiesz, jacy są zawodnicy, kto gra, ale ten trener zawsze przynosi coś nowego. Czymś może zaskoczyć. Myślę, że Holendrzy trochę panikują w tym aspekcie. Wiadomo, że oni mają duży kapitał ludzki. Oni wiedzą, że siedem na dziesięć meczów z nami wygrają. Natomiast my chcemy właśnie zagrać ten jeden z trzech meczów. Chcemy dobrze się zaprezentować w Holandii, Jasiu Urban dobrze wystartować i to byłby najlepszy scenariusz – przyznał Dudek.

Mecz Holandia – Polska w Rotterdamie odbędzie się w czwartkowy wieczór. Początek spotkania o godzinie 20:45. Transmisja na antenach TVP1, TVP Sport oraz internetowo za pośrednictwem strony TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Trudny wrzesień Polaków

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpocznie się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy zmierzą się na wyjeździe z Holendrami (4.09) – będzie to debiut Jana Urbana w roli selekcjonera w oficjalnym meczu – oraz na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

