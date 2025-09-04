Bezbarwny Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski zmieniony

Jak ocenić występ Roberta Lewandowskiego? Z pewnością trzeba brać pod uwagę fakt, że na zgrupowanie reprezentacji Polski napastnik przyjechał w roli... rezerwowego w barwach FC Barcelony. RL9 odniósł bowiem w trakcie przygotowań do sezonu kontuzję. Było to odnowienie urazu, z którym zmagał się w pod koniec sezonu 2024/25, związanego z lewym udem.

Lewandowski był zatem bez regularnego grania, zaliczając jedynie epizody w szeregach mistrzów Hiszpanii.

Holandia – Polska. Bezbarwny występ Roberta Lewandowskiego

Niektórzy zastanawiali się wręcz, czy Jan Urban zdecyduje się wystawić Lewandowskiego w wyjściowym składzie w Rotterdamie. A to głównie ze względu na to, co czeka Polaków już kilka dni później, czyli jeszcze ważniejsze starcie z Finlandią.

Ostatecznie powracający do reprezentacji kapitan – po tzw. aferze opaskowej – rozegrał przeciwko Holendrom 64. minuty. Trudno jednak pozytywnie odnosić się do tego, co zaprezentował RL9. Nie można odmówić aktywności napastnikowi, ale ze względu na to, jak grał zespół, Polak nie miał też wielu okazji do kontaktów z futbolówką.

Właściwie najgroźniej zrobiło się na początku drugiej połowy, kiedy Jakub Kamiński pognał w stronę bramki Polaków, ale ostatecznie źle zagrał piłkę do Lewandowskiego. Poza tym RL9 raczej zniknął w walce z defensywą gospodarzy, będąc w pełni zneutralizowany.

Co więcej, po zejściu Lewandowskiego (przy wyniku 0:1) to rezerwowi przeprowadzili składną akcję, wyrównując stan meczu na 1:1.

Debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Trudny wrzesień Polaków

Jesień będzie bardzo ciekawa pod względem wyzwań, które staną przed piłkarską reprezentacją Polski. Polacy zagrają łącznie aż sześć spotkań, z czego pięć będzie meczami o stawkę. Granie rozpoczęło się już 4 września, a zakończy 17 listopada.

We wrześniu Polska rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Polacy po meczu z Holendrami zagrają na swoim terenie z Finlandią (7.09). To drugie starcie odbędzie się na Superauto.pl Stadionie Śląskim.

W Chorzowie Polacy zagrają również towarzysko w październiku, dokładnie 9.10, a rywalem będzie reprezentacja Nowej Zelandii.

Trzy ostatnie wyzwania drużyny trenera Urbana, to powrót do eliminacyjnego grania. Trzy dni po towarzyskim meczu w Chorzowie, Polacy zagrają na wyjeździe z Litwą (12.10).

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do MŚ 2026, nastąpi w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, a na koniec walki o bilety na mundial, wyjazd i mecz Malta – Polska (17.11).

