Jan Urban ogłosi powołania. Szykuje się sensacyjny powrót?

Po skandalu w kadrze i rozstaniu się z Michałem Probierzem, trener Jan Urban nie miał łatwego zadania. Musiał ugasić kilka pożarów, wyjaśnić kwestię kapitanów i przede wszystkim poprawić grę Biało-czerwonych.

Jan Urban i kolejne jesienne powołania

Po remisie z faworyzowaną Holandią 1:1 oraz wygranej z Finlandią 3:1 nastroje w kadrze wyraźnie się poprawiły, a nowy selekcjoner otrzymał sporo pochwał i pewien kredyt zaufania przed kolejnymi meczami. Już teraz dziennikarze sportowi zastanawiają się nad jego powołaniami na kolejne zgrupowanie.

Według „Przeglądu Sportowego” Urban roześle zaproszenia na kadrę po czwartkowych meczach w europejskich pucharach. Eksperci tego tytułu spodziewają się, że powoła nowego bramkarza. Przypomnieli, że trener sugerował zmiany na tej pozycji. Łukasz Skorupski miał zaprezentować się przeciętnie, a Marcin Bułka doznał kontuzji kolana.

Reprezentacja Polski. Kto zagra na bramce?

Pod uwagę brany jest jeszcze Kamil Grabara, a według „PS” Urban rozważa powołanie Radosława Majeckiego. Były to zaskakujący powrót do reprezentacji po czterech latach. Oprócz niego szansę może dostać też Cezary Miszta.

Wszystko zależeć ma ostatecznie od zdrowia Bartłomieja Drągowskiego, który nie zagrał w dwóch ostatnich meczach klubu. Jeśli pojawi się jednak na murawie podczas pucharowego meczu z Go Ahead Eagles, to może zdobyć być brany pod uwagę przy powołaniach.

