Donald Tusk podjął decyzję ws. meczu reprezentacji Polski. Jest potwierdzenie

Trener Jan Urban wraz z pojawieniem się w reprezentacji Polski, wlał spory optymizm, zaliczając we wrześniu dwa solidne wyniki, w roli selekcjonera. Polska najpierw zremisowała 1:1 na trudnym terenie w Rotterdamie z Holandią, a następnie w Chorzowie ograła 3:1 Finlandię. Oba rezultaty mocno poprawiły sytuację w tabeli grupy eliminacyjnej, gdzie toczy się gra o awans na przyszłoroczny mundial.

Donald Tusk na meczu w Kownie. Premier został oficjalnie zaproszony

Bardzo istotny będzie najbliższy mecz Polaków, który rozegrają na wyjeździe z Litwą. Zwycięstwo w starciu z Litwinami może bowiem dodatkowo ugruntować sytuację w tabeli, dzięki czemu Polska może liczyć się nawet w grze o bezpośredni awans na MŚ.

Co ciekawe, na meczu ma pojawić się nawet Donald Tusk. Polski premier został zaproszony przez Ingę Ruginiene, czyli swoją odpowiedniczkę z Litwy, podczas niedawnego spotkania w Warszawie.

Teraz okazuje się, że Ruginiene zaprosiła Tuska do Kowna, a ten ma skorzystać z zaproszenia premier z Litwy.

— Donald Tusk przyjął zaproszenie premier Ingi Ruginiene do wspólnego oglądania meczu Litwa — Polska rozgrywanego w Kownie i odbywającego się w ramach eliminacji mistrzostw świata w 2026 r. — przekazał przedstawiciel prasowy litewskiej premier Ignas Dobrovolskas, cytowany przez Onet.

Czy premier Tusk przyniesie szczęście reprezentacji Polski? To się okaże, ale nie jest tajemnicą, że mowa o wielkim fanie piłki nożnej i całego sportu.

Co ciekawe, w Kownie spodziewanych jest nawet 4000 kibiców z Polski. Atmosfera ma być bardzo gorąca, czego... obawiają się miejscowi przedstawiciele. Strona litewska z pewnością postawiona jest w tzw. stan wzmożonej gotowości.

Litwa – Polska. Kiedy i gdzie oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji?

Mecz Litwa – Polska odbędzie się w niedzielę, tj. 12 października. Początek spotkania o godzinie 20:45, miejscem starcia będzie stadion w Kownie. Warto dodać, że w pierwszym meczu obu zespołów, na PGE Narodowym minimalnie lepsi byli gospodarze (1:0), wygrywając po golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego.

Eliminacyjne starcie Litwinów z Polakami będzie pokazywane na antenach: TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport 2 – oraz internetowo – m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport, choć można również skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

Czytaj też:

Jan Urban odkrył karty przed Litwa – Polska. „Oby tak nie było jutro”Czytaj też:

Prezes PZPN z ważną informacją dla kibiców. Mowa o reprezentacji Polski