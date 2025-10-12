Pochód kibiców reprezentacji Polski w Kownie. Alarmujące sygnały

Od kilku dni w przestrzeni medialnej widnieje informacja związana z liczbą kibiców reprezentacji Polski, którzy mieli pojawić – i faktycznie pojawili się – w grupie określanej nawet w granicach 4000-5000 osób.

Pochód kibiców reprezentacji Polski. Litwini w stanie gotowości

Przed rozpoczęciem rywalizacji czysto sportowej, polscy fani piłki nożnej postanowili zorganizować wspólny przemarsz ulicami Kowna, w stronę stadionu, gdzie odbędzie się spotkanie.

Służby porządkowe i mundurowe ze strony litewskiej, mając w pamięci wydarzenia sprzed lat z udziałem polskich kibiców (przykładowo rok 2011, w tym samym Kownie), wysłały alarmujące sygnały w stronę pełnej gotowości do ugoszczenia i zabezpieczenia sobotnio-niedzielnej gościny ludzi z Polski. Summa summarum polscy fani zajmą bowiem 1/3 pojemności stadionu w niedzielny wieczór. Trudno się zatem dziwić, że Litwini mają pewne obawy, względem siły grupy przyjezdnych.

Na nieco ponad godzinę przed rozpoczęciem meczu, nie było informacji, żeby polscy kibice na ulicach Kowna dokonywali jakiegoś większego, negatywnego „zamieszania”. Pozostaje mieć nadzieję, że przemarsz przebiegnie w pozytywnej atmosferze. A najważniejsze na końcu będą emocje typowo sportowe.

Litwa – Polska. Kiedy i gdzie oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji?

Mecz Litwa – Polska odbędzie się w niedzielę, tj. 12 października. Początek spotkania o godzinie 20:45, miejscem starcia będzie stadion w Kownie. Warto dodać, że w pierwszym meczu obu zespołów, na PGE Narodowym minimalnie lepsi byli gospodarze (1:0), wygrywając po golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego.

Eliminacyjne starcie Litwinów z Polakami będzie pokazywane na antenach: TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport 2 – oraz internetowo – m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport, choć można również skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

