Ostatnia szansa od Jana Urbana? Selekcjoner Polaków podjął decyzję

Jakieś zaskoczenia w przypadku reprezentacji Polski? Wydaje się, że największą jest... obecność Sebastiana Szymańskiego.

Jak przyznał sam trener Jan Urban przed rozpoczęciem meczu z Litwinami, w rozmowie dla TVP Sport, do końca zastanawiał się, czy nie postawić ostatecznie na Karola Świderskiego.

Kto wie, być może to ostatnia szansa dla Szymańskiego, który w klubowej piłce błyszczy i jest ważnym punktem swoich drużyn, ale w reprezentacji już niekoniecznie potrafi przełożyć tę formę.

Skład reprezentacji Polski na mecz z Litwą:

Łukasz Skorupski – Przemysław Wiśniewski, Jan Bednarek, Jakub Kiwior – Matty Cash, Bartosz Slisz, Piotr Zieliński, Michał Skóraś – Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Jakub Kamiński.

Litwa – Polska. Kiedy i gdzie oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji?

Mecz Litwa – Polska odbędzie się w niedzielę, tj. 12 października. Początek spotkania o godzinie 20:45, miejscem starcia będzie stadion w Kownie. Warto dodać, że w pierwszym meczu obu zespołów, na PGE Narodowym minimalnie lepsi byli gospodarze (1:0), wygrywając po golu zdobytym przez Roberta Lewandowskiego.

Eliminacyjne starcie Litwinów z Polakami będzie pokazywane na antenach: TVP 1, TVP Sport, Polsatu Sport 2 – oraz internetowo – m.in. za pośrednictwem aplikacji mobilnej TVP Sport, choć można również skorzystać z platformy Polsat Box Go.

Ostatnia przerwa reprezentacyjna, zamykająca eliminacje do przyszłorocznego mundialu, nastąpi już w listopadzie. Najpierw hitowe starcie Polska – Holandia (14.11) na PGE Narodowym, być może o bezpośredni awans na MŚ, a na koniec eliminacyjnej rywalizacji, wyjazd Polaków i mecz Malta – Polska (17.11).

