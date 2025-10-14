Świetne wieści dla reprezentacji Polski! Tak ma wyglądać droga na mundial

Polscy piłkarze mają stosunkowo świeże doświadczenia z wygrywania w barażach i zapewniania sobie kwalifikacji do dużych turniejów. Taki scenariusz miał miejsce zarówno w przypadku mundialu w Katarze (2022), jak i ostatnich mistrzostw Europy (2024).

MŚ 2026: Z kim piłkarska reprezentacja Polski zagra w barażach?

W pierwszym przypadku pierwotnie Polacy mieli grać Rosją. Jednak ze względu na wybuch wojny w Ukrainie, wywołanej przez brutalną agresję rosyjskich wojsk kierowanych przez Władimira Putina, UEFA i FIFA wykluczyły Rosjan z jakiejkolwiek międzynarodowej rywalizacji. Ostatecznie Polska awansowała do finału, gdzie poradziła sobie ze Szwecją, wygrywając zacięty mecz w Chorzowie.

Na Euro 2024 Polacy pojechali za to, pokonując Estonię w półfinale oraz Walię w finale. Co ciekawe, w drugim z przypadków, mowa o wygranej w Cardiff po pełnym emocji starciu, które zostało rozstrzygnięte w serii rzutów karnych na korzyść Polaków.

Jak będzie w przypadku MŚ 2026? Polacy są o krok od zapewnienia sobie drugiego miejsca w grupie eliminacyjnej, wyprzedzenie liderujących Holendrów wydaje się mało prawdopodobne. A za plecami Polaków jest Finlandia, z trzema punktami straty, gorszym bilansem bezpośrednich gier i jednym meczem rozegranym więcej.

Na kogo Polacy mogą trafić w barażach o MŚ 2026? Sytuacja dla drużyny trenera Jana Urbana może być całkiem korzystna. Polska najprawdopodobniej będzie losowana z pierwszego koszyka, więc rozpocznie od półfinału w roli gospodarza. Przeciwnicy? Po październikowych meczach jest to jeden z czterech teamów z czwartego koszyka. Czyli Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna lub Irlandia Północna.

Finał? To już wyższa półka, gospodarz będzie losowany, a Polacy mogą trafić na kilka ciekawych reprezentacji. Niewykluczone byłoby granie nawet z Włochami, Turcją czy Ukrainą – czyli drużynami ze wspomnianego, pierwszego koszyka. W drugim też jest ciekawie, bo są tam aktualnie: Walia, Szkocja, Węgry lub Czechy. Gwoli uzupełnienia, w koszykowej „trójce” znajdują się: Słowacja, Albania, Bośnia i Hercegowina i Kosowo.

Dodajmy, że rozstawienie koszykowe wynika z rankingu FIFA. Baraże o MŚ 2026 zostaną rozegrane pod koniec marca przyszłego roku.

Ratunek od Jana Urbana? PZPN z kierunkiem po erze Michała Probierza

Warto przypomnieć, że eliminacje do przyszłorocznych MŚ w roli selekcjonera rozpoczynał trener Michał Probierz. Selekcjoner Polaków pozostał na stanowisku po ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, gdzie drużyna nie zdołała wyjść z grupy. Polacy zanotowali zaledwie jeden punkt, choć w starciu z wicemistrzami świata Francuzami (1:1).

Ostatecznie jednak, jak pokazały kolejne miesiące, uwidoczniły przeciętną grę Polaków oraz konflikty boiskowe. Choćby ten najgłośniejszy selekcjonera z Robertem Lewandowskim, pozbawionym opaski kapitańskiej i… rezygnującym z gry w kadrze, dopóki trenerem będzie Probierz. Dodatkowo Polacy przegrali bardzo ważne spotkanie wyjazdowe z Finlandią (1:2), komplikując swoją sytuację w grupie eliminacyjnej do MŚ.

PZPN po czerwcowej, nieudanej przerwie reprezentacyjnej, pozostawił na stanowisku Probierza, ale selekcjoner pod narastającą presją zdecydował podać do dymisji. Jego następcą został Jan Urban. Były reprezentant Polski, ostatnio trener Górnika Zabrze, zanotował bardzo udane otwarcie swojej pracy, we wrześniu notując remis na trudnym terenie w Rotterdamie z Holandią (1:1), a następnie wygrywając z Finlandią (3:1) w Chorzowie. Atmosfera wokół kadry mocno się wyczyściła, a do zespołu powrócił wspomniany Lewandowski, odzyskując opaskę kapitańską.

Urban w październikowej przerwie reprezentacyjnej dołożył dwa kolejne zwycięstwa. Wygraną w meczu towarzyskim z Nową Zelandią (1:0) oraz, co dużo bardziej istotne, trzy punkty wywiezione z Kowna za mecz z Litwą (2:0).

