Reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego! Szokujące wieści

Kontuzjowani reprezentanci? Bramkarz Łukasz Skorupski, obrońca Jan Bednarek i napastnik Krzysztof Piątek.

Jak się jednak okazuje, to nie koniec zawirowań wokół drużyny trenera Jana Urbana. Pojawiły się bowiem wieści dotyczące kapitana reprezentacji Polski. Trzeba przyznać, dosyć zaskakujące.

– Robert Lewandowski zamiast na zgrupowanie reprezentacji Polski udał się na event do USA ze swoją małżonką. Przelatuje z Hiszpanii do USA, tam bierze udział. Potem wraca do Polski, weźmie udział w konferencji prasowej. Sztab wpadł na pomysł, by trening był zamknięty, żeby nikt nie zauważył, że Lewandowskiego nie ma – przekazał Adam Sławiński z Kanału Sportowego.

Wygląda zatem na to, że początek zgrupowania drużyna narodowa zaliczy bez RL9.

Jan Urban z udanym otwarciem. PZPN ugasił „pożar” na dobre?

Warto przypomnieć, że trener Jan Urban oficjalnie stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski przejął w lipcu b.r., po erze Michała Probierza. Polski Związek Piłki Nożnej musiał sobie do tego czasu radzić z kilkoma problemami wizerunkowymi.

Przełomowe okazało się czerwcowe zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego doszło do konfliktu na linii selekcjoner – kapitan drużyny. Robert Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej, następnie zrezygnował z gry w zespole, dopóki będzie prowadzony przez Michała Probierza. Polacy ostatecznie w czerwcu przegrali z Finlandią w Helsinkach (1:2), a atmosfera wokół drużyny narodowej była fatalna.

Przełom przyszedł właśnie z momentem przejęcie sterów przez Urbana. Do drużyny wrócił Lewandowski, a Polacy zaliczyli solidne wyniki w eliminacjach MŚ 2026. Najpierw remis w Rotterdamie z Holandią (1:1), następnie zwycięstwo nad Finlandią w Chorzowie (3:1) i cenne trzy punkty z wyjazdu do Kowna na mecz z Litwą (2:0). Do tego towarzyskie, ale również zwycięskie starcie z Nową Zelandią (1:0).

Polacy pod ręką trenera Urbana są niepokonani. Pamiętajmy jednak, że początek kadencji eks-selekcjonera Probierza również był bardzo udany. Polacy nie przegrali w kolejnych ośmiu meczach, porażkę zaliczając dopiero podczas Euro 2024 z Holandią.

W listopadzie Polacy zagrają dwa mecze. Najpierw na PGE Narodowym w Warszawie z Holandią (piątek, 14.11) oraz na wyjeździe z Maltą (poniedziałek, 17.11), tym samym zamykając okres grupowego grania o MŚ 2026.

