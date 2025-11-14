Konkretniej rzecz ujmując, wiadomo, co z dachem największego stadionu piłkarskiego w kraju. Zgodnie z przewidywaniami, mecz Polska – Holandia na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się przy zamkniętym dachu.

To odpowiedź na warunki atmosferyczne, w których przyjdzie rywalizować dwóm najlepszym reprezentacjom grupy G eliminacji piłkarskich MŚ 2026. W Warszawie prognozy nie zapowiadają deszczu, ale odczuwalna temperatura z pewnością będzie niska, zwłaszcza w godzinach rozgrywania meczu.

Przy graniu z temperaturą powietrza na poziomie około 9 stopni Celsjusza, podjęto decyzję o zamknięciu dachu na PGE Narodowym. Chłód i wiatr mógłby wdawać się we znaki zarówno piłkarzom, jak i samym kibicom.

Wydaje się, że taki krok jest jak najbardziej słuszny. To zresztą było do przewidzenia, skoro treningi przedmeczowe w Warszawie również odbywały się przy zamkniętym dachu. Oba zespoły będą zatem przygotowane do rywalizacji w warunkach, które zastaną podczas piątkowej rywalizacji.

Polska – Holandia na PGE Narodowym. Gospodarze ograją faworyta?

Mecz w Warszawie będzie starciem wicelidera z liderem grupy G. Co więcej, w pierwszym spotkaniu eliminacyjnym pomiędzy Holendrami a Polakami, w Rotterdamie zakończyło się na bramkowym remisie (1:1). Polacy z pewnością będą chcieli ponownie pokazać się z dobrej strony, mając za rywala czołowy zespół nie tylko Europy, ale i w skali światowej.

Reprezentacja Polski walczy o awans na trzecie z rzędu mistrzostwa świata, wcześniej kwalifikując się zarówno do turnieju w Katarze (2022), jak i mundialu za naszą wschodnią granicą (2018). Jeśli taka sztuka by się udała, Polska zaliczyłaby taki rezultat – tj. trzy kwalifikacje mundialowe z rzędu – po raz pierwszy od 1986 roku. Czyli złotych czasów polskiego futbolu, na czele m.in. z medalami MŚ kadr selekcjonerów Antoniego Piechniczka czy wcześniej Kazimierza Górskiego.

Holendrzy w ostatnich 14 meczach nie przegrali z Polakami, z czego siedem zwycięstw odnieśli w dziewięciu poprzednich starciach. Oranje potrzebują remisu na PGE Narodowym, żeby zapewnić sobie awans na przyszłoroczny mundial. Po raz ostatni Polska ograła Holandię w… maju 1979 roku, podczas eliminacji do Euro 1980. Wówczas gole dla Polaków zdobyli Zbigniew Boniek i Włodzimierz Mazur.

Mecz Polska – Holandia odbędzie się w piątek (tj. 14 listopada) na PGE Narodowym w Warszawie. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:45. Transmisję przeprowadzi TVP1 oraz TVP Sport. Dodatkowo internetowo można będzie skorzystać ze strony TVP Sport i aplikacji mobilnej sportowej stacji publicznej TVP.

