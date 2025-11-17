Lewandowski zauważył „trik” gospodarzy przed meczem Malta – Polska. Niepokój w Barcelonie

W meczach pod wodzą Jana Urbana Polska pokazała, że potrafi grać w piłkę technicznie i przyjemnie dla oka. Dwa remisy z Holandią dały do myślenia pozostałym rywalom naszej reprezentacji. Skazana na pożarcie Malta nie zamierza jednak poddać się bez walki i chwyta się wszelkich metod, by zwiększyć swoje szanse.

Malta – Polska. Lewandowski zauważył dłuższą trawę

Jak zauważyli polscy piłkarze, poniedziałkowi przeciwnicy zdecydowali się na zostawienie wyższej trawy. W sieci krąży nagranie z Robertem Lewandowskim, który tuż po wejściu na murawę pochyla się, by ocenić z bliska stan nawierzchni. Następnie kapitan reprezentacji wymienia uwagi z kolegami z zespołu, komentując zapewne nietypową wysokość trawy.

Tego typu rozwiązanie ma sprawić, by rozgrywanie piłki po ziemi nie było tak komfortowe. Utrudnia to grę technicznie uzdolnionym piłkarzom i ogólnie zawodnikom, przyzwyczajonym do najlepszych europejskich boisk. Co ciekawe, podobny manewr stosował m.in. Jose Mourinho, kiedy jego Real Madryt mierzył się z FC Barceloną z Leo Messim w składzie.

Niepokój w Barcelonie. Chodzi o mecz Polski z Maltą

Katalońscy dziennikarze nie kryją, że w związku z wyższą trawą obawiają się o kontuzje. Interesuje ich oczywiście zwłaszcza zdrowie Roberta Lewandowskiego. Tamtejszy „Sport” relacjonuje to w krótkim opisie.

„Nieoczekiwane zamieszanie poruszyło polską drużynę. Robert Lewandowski wykazał oznaki niezadowolenia i zaniepokojenia przed meczem” – możemy przeczytać.

„Miał być zwyczajny trening, a przyniósł powód do obaw. Napastnik Barcelony nie mógł ukryć swojego zaskoczenia, widząc nierówności boiska, zwłaszcza wysokość trawy, która wydaje się być źle utrzymana” – dodają hiszpańscy dziennikarze.

