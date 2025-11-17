Czarny scenariusz dla Polski w barażach. Niemcy mogą wszystko zmienić

Jeszcze przed meczem z Maltą wiadomo było, że Polska zakwalifikowała się do fazy barażowej. Oznacza to, że chociaż nie awansujemy bezpośrednio do turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, to jednak nadal liczymy się w grze o awans.

Co po meczu Malta – Polska? Scenariusze na baraże

Dzięki dobrej grze reprezentacji Polski oraz słabszej grze Finlandii, udział w barażach mamy już zapewniony. Holandii już raczej nie wyprzedzimy, ponieważ musielibyśmy odrobić różnicę 13 bramek, a do tego drużyna z pierwszego miejsca musiałaby przegrać z Litą. Prawie na pewno więc zakończymy eliminacje na drugim miejscu w grupie.

Jeżeli wygramy z Maltą, daje nam to dobrą pozycję w meczach barażowych. Przegrana to ryzyko utraty rozstawienia w pierwszym koszyku i konieczności gry z przeciwnikami pokroju Włoch czy Turcji. Nawet jednak jeśli wygramy, to wciąż musimy oglądać się na inne zespoły.

Możemy wypaść z pierwszego koszyka, jeżeli Szkocja wyprzedzi Danię w grupie C. Podobny scenariusz czeka nas także wtedy, gdy Bośnia i Hercegowina pokona Austrię. Trzecia sytuacja, gdy nie będziemy rozstawieni, wymaga sensacji w grupie A, gdzie Słowacja musiałaby wyprzedzić Niemcy.

Wynika z tego jasno, że w ostatniej rundzie meczów eliminacyjnych możemy kibicować nie tylko Biało-czerwonym. Trzymamy kciuki także za Danię, Niemcy i Austrię. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, do marcowych baraży przystąpimy z nieco lepszej pozycji.

Baraże do mistrzostw świata 2026

Jak wyglądać będą baraże o mundial 2026? 26 marca odbędą się półfinały, a 31 marca finały. Rywalizować będzie 16 europejskich zespołów, podzielonych na 4 koszyki. W półfinałach zobaczymy starcia zespołów z 1 i 4 koszyka oraz 2 i 3. Gospodarzami tych spotkań będą zespoły z wyższych koszyków (1 i 2). Gospodarze finałów zostaną wyłonieni w losowaniu.

Obecnie w pierwszym koszyku znajdują się Włochy, Turcja, Ukraina i Polska. Koszyk numer dwa to Węgry, Szkocja, Czechy, Słowacja. W trzecim mamy Albanię, Macedonię Północną, Kosowo, Bośnię i Hercegowinę. W ostatnim są teraz Walia, Szwecja, Rumunia oraz Irlandia Północna.

