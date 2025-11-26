FIFA wydała pilny komunikat. Złe wieści dotyczą reprezentacji Polski

Nie jest tajemnicą, że polscy piłkarze ponownie rzutem na taśmę będą próbowali dostać się na najważniejszą imprezę czterolecia. W 2022 roku misja barażowa powiodła się, wówczas do mundialu w Katarze. Dwa lata później podobnie było z Euro 2024. Jak będzie tym razem, czas pokaże, ale wiadomo już, do którego koszyka trafi Polska.

FIFA ujawniła koszyki mundialu 2026. Trudna sytuacja reprezentacji Polski

Skoro walka o bilety na przyszłoroczną imprezę poprzez strefę barażową, trudno się zatem dziwić, że Polska (bądź każda inna reprezentacja w tym położeniu) nie będzie uprzywilejowana w kontekście tzw. koszyków.

To podział funkcjonujący w kontekście każdego z losowań największych sportowych imprez, piłka nożna nie jest tu wyjątkiem. Polska znalazła się w czwartym, czyli ostatnim koszyku przed losowaniem MŚ 2026.

Co ciekawe, każda z mundialowych grup nie może mieć więcej niż jednej reprezentacji z konfederacji – oprócz UEFA. W przypadku europejskich reprezentantów, 4 z 12 grup będą miały dwie drużyny ze Starego Kontynentu.

Podział FIFA na koszyki przed losowaniem MŚ 2026

Koszyk 1

Kanada



Meksyk



USA



Hiszpania



Argentyna



Francja



Anglia



Brazylia



Portugalia



Holandia



Belgia



Niemcy



Koszyk 2

Chorwacja



Maroko



Kolumbia



Urugwaj



Szwajcaria



Japonia



Senegal



Iran



Korea Południowa



Ekwador



Austria



Australia

Koszyk 3

Norwegia



Panama



Egipt



Algieria



Szkocja



Paragwaj



Tunezja



Wybrzeże Kości Słoniowej



Uzbekistan



Katar



Arabia Saudyjska



RPA

Koszyk 4

Jordania



Republika Zielonego Przylądka



Ghana



Curacao



Haiti



Nowa Zelandia



zwycięzcy baraży UEFA (4 reprezentacje, potencjalnie Polska)



zwycięzcy turnieju interkontynentalnego (2 reprezentacje)

Oficjalne losowanie MŚ 2026 odbędzie się już 5 grudnia (tj. poniedziałek) w Waszyngtonie. Wtedy będzie jasne, z kim przyjdzie zmierzyć się Polakom – pod warunkiem że przebrną przez strefę barażową, w marcu 2026.

Udane baraże polskich piłkarzy. Zespół Jana Urbana nie przegrywa

W ostatnich latach polscy piłkarze są specjalistami w grze o bilety na duże turnieje, rywalizując poprzez tzw. drugą, barażową szansę. Tak było m.in. w przypadku poprzedniego mundialu w Katarze (2022), gdzie Polacy znaleźli się dzięki wygranym spotkaniu ze Szwecją.

Po wykluczeniu z rywalizacji Rosjan, na których trafił polski zespół – ze względu na bestialski atak na Ukrainę – Polska zagrała w finale ze Szwedami. W Chorzowie, po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego – skończyło się na stosunkowo pewnym zwycięstwie 2:0. To był też duży sukces ówczesnego selekcjonera Czesława Michniewicza. Polak został ściągnięty awaryjnie po burzliwym rozstaniu na linii PZPN – Portugalczyk Paulo Sousa.

Dwa lata później podobna historia spotkała zespół dowodzony przez Michała Probierza. Tym razem była mowa o Euro 2024. Polacy musieli już jednak przebrnąć przed dwie przeszkody. Zaczęło się od wysokiego zwycięstwa na PGE Narodowym z Estonią (5:1) w półfinale. W barażowym finale Polska po serii rzutów karnych (0:0 w regulaminowym czasie i dogrywce) ograła w Cardiff Walię. Bohaterem spotkania został wówczas bramkarz Wojciech Szczęsny, broniący decydującą „jedenastkę” na korzyść Polaków.

Jak będzie za trzecim podejściem – w stosunkowo niedalekiej odległości czasu? Jedno jest pewne. Zespół trenera Urbana złapał dobrą serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd drużynę prowadzi były zasłużony reprezentant, ostatnio pracujący w Górniku Zabrze, Polska nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I historia najnowsza, remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) i wymęczone wyjazdowe zwycięstwo z Maltą (3:2).

Podczas listopadowego losowania baraży MŚ 2026 Polska trafiła do drugiej „czwórki” wśród losowanych zespołów. Kwartet stanowią dwa półfinały: Ukraina (z koszyka 1) – Szwecja (4) oraz Polska (2) – Albania (3). Polacy półfinał baraży MŚ 2026 zagrają u siebie. Finał to już rywalizacja na terenie przeciwnika, albo z Ukrainą, albo ze Szwecją. Oczywiście przy założeniu optymistycznego scenariusza i wygranej nad Albanią.

Przyszłoroczne półfinały barażów odbędą się 26 marca, a finał zaplanowano na 31 marca.

