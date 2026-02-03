PZPN z ważnym komunikatem ws. kibiców reprezentacji! W tle jest głośna sprawa

Komunikat pojawił się na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej we wtorek (tj. 3 lutego). Czytamy w nim:

„Przedstawiciele organizacji zostali o tym poinformowani podczas dzisiejszego spotkania z Wiceprezesem PZPN Adamem Kaźmierczakiem w siedzibie federacji. Decyzja ta jest konsekwencją skandalicznych i niebezpiecznych wydarzeń, które miały miejsce podczas meczu kwalifikacji do MŚ 2026 Polska – Holandia, rozegranego 14 listopada 2025 roku na PGE Narodowym.

Spotkanie zostało przerwane na kilka minut z powodu rażącego złamania regulaminu i skrajnie niebezpiecznego zachowania części osób, w tym użycia materiałów pirotechnicznych i wrzucenia ich na murawę – w kierunku dzieci podających piłki, fotoreporterów oraz samych piłkarzy. Takie działania bezpośrednio zagrażały zdrowiu i życiu uczestników wydarzenia.

W wyniku tych incydentów federacja stanęła w obliczu realnego zagrożenia zamknięcia stadionu przed kolejnymi meczami barażowymi, a finalnie została ukarana przez UEFA dotkliwą karą finansową. – Takie zachowania są absolutnie niedopuszczalne. Każdy mecz reprezentacji narodowej powinien być prawdziwym świętem piłki nożnej, miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich uczestników. Incydenty tego typu niosą ze sobą ogromne ryzyko: zagrożenie bezpieczeństwa, straty wizerunkowe i ryzyko utraty możliwości kibicowania polskiej drużynie. Nie możemy na to pozwolić. Reprezentacja Polski zasługuje na doping, który jednoczy, a nie dzieli – podkreśla Adam Kaźmierczak, Wiceprezes PZPN ds. organizacyjno-finansowych”.

O wydarzeniach w trakcie listopadowego meczu na PGE Narodowym informowaliśmy na łamach WPROST bezpośrednio z areny piłkarskich, ale też... pozapiłkarskich zdarzeń. Nie ulega wątpliwości, że doszło wówczas do skandalu.

Dodajmy, że najbliższy mecz piłkarska reprezentacja Polski rozegra w marcu 2026. Będzie to starcie w ramach baraży o MŚ 2026. Polacy w półfinale zagrają na PGE Narodowym z Albanią.

Półfinał zostanie rozegrany 26 marca i po dzisiejszym komunikacie wiadomo, że... obędzie się bez zorganizowanego dopingu. A przynajmniej zabraknie takowego we współpracy ze Stowarzyszeniem „To My Polacy”.

MŚ 2026: Największy mundial w dziejach! Czy Polacy tam zagrają?

Przyszłoroczny mundial odbędzie się w trzech krajach: Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. To pierwszy taki przypadek w dziejach piłkarskich MŚ, żeby zafunkcjonowała aż trójka państw-gospodarzy. Dodatkowo MŚ 2026 będą też historyczne pod względem liczby uczestników, największe, bo łącznie zagra aż 48 reprezentacji.

Turniej zaplanowano od 11 czerwca do 19 lipca. Mecz otwarcia będzie miał miejsce na Estadio Azteca w Mexico City. Natomiast finał odbędzie się w USA, na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey.

Tytułu mistrzowskiego z 2022 roku będzie bronić Argentyna. Lionel Messi i jego koledzy wygrali mundial w Katarze, w finale wygrywając po serii rzutów karnych z Francją. Co ciekawe, najważniejszy mecz czterolecia na świecie poprowadził sędzia z Polski. Był to Szymon Marciniak, pochodzący z Płocka arbiter, który zebrał bardzo wysokie noty za swój występ.

Reprezentacja Polski dotarła za to do 1/8 finału imprezy, odpadając ostatecznie z późniejszymi finalistami – Francuzami. Polacy przegrali 1:3, ale awans do fazy pucharowej MŚ był dla polskich piłkarzy pierwszym takim przypadkiem od turnieju w 1986 roku.

