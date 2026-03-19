Powołania do reprezentacji Polski na baraże MŚ 2026. Oto klucz Jana Urbana

Podczas listopadowego (2025) losowania strefy barażowej UEFA Polska trafiła do drugiej „czwórki” wśród losowanych zespołów. Kwartet stanowią dwa półfinały: Ukraina (z koszyka 1) – Szwecja (4) oraz Polska (2) – Albania (3). Polacy półfinał baraży z Albańczykami zagrają u siebie, w czwartek 26 marca (g. 20:45), na PGE Narodowym w Warszawie.

Finał to już rywalizacja na terenie przeciwnika, albo z Ukrainą (w Walencji), albo ze Szwecją (Sztokholm). Mecz bezpośrednio o awans na mundial odbędzie się 31 marca.

Jan Urban o powołaniach do kadry. Selekcjoner specjalnie dla WPROST

Co do powołań na barażowy mecz – bądź mecze – trener Jan Urban odkryje karty w piątek, tj. 20 marca. Co więcej, znana jest nawet dokładna godzina – mianowicie mowa o 16:00.

Czy wśród powołanych pojawią się niespodzianki? Na łamach WPROST porozmawialiśmy z selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Trener Urban wyjaśnił, jaki może być jego klucz powołań – w niektórych przypadkach – wśród reprezentantów. Poniżej konkretny fragment opisujący to zagadnienie, dodatkowo zapraszamy do całej rozmowy.

A czy przy wyborach piłkarzy do reprezentacji Polski, bardziej spogląda pan w przeszłość i doświadczenia poszczególnych zawodników, czy jednak liczy się „tu i teraz”, czyli wspomniana forma?

Z pewnością ma znaczenie, kto w reprezentacji grał, jak długo.

Przykładowo, mamy dwóch zawodników i ktoś tam dobrze wygląda w polskiej lidze, a drugi grał w reprezentacji, ale nie znajduje się w najlepszej dyspozycji. Ale też nie w totalnie słabej. I tu jest kwestia wyboru. Czy zawodnik znajdujący się w trochę lepszej formie, ale na poziomie Ekstraklasy, jest od razu lepszy od tego, który nie gra tak dobrze w bardziej wymagającej lidze, mając przy tym duże doświadczenie reprezentacyjne.

Szczerze mówiąc bardziej byłbym za tym, żeby przy takich wyborach stawiać na ludzi z doświadczeniem w grze dla drużyny narodowej. Bo takie mecze reprezentacyjne często wymagają tego, aby korzystać z doświadczenia. Trzeba umieć kontrolować emocje. Zawodnikowi, który ma większe doświadczenie, jest z tym po prostu łatwiej.

MŚ 2026: Polska specjalistą od baraży. Dobra seria kadry Urbana

W ostatnich latach polscy piłkarze są specjalistami w grze o bilety na duże turnieje, rywalizując poprzez tzw. drugą, barażową szansę. Ta seria zaczęła się od poprzedniego mundialu, który był rozgrywany w Katarze (2022). Po wykluczeniu z rywalizacji Rosjan, na których trafił polski zespół – ze względu na bestialski atak na Ukrainę – Polska zagrała od razu w finale ze Szwedami. W Chorzowie, po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego – skończyło się na stosunkowo pewnym zwycięstwie 2:0. To był też duży sukces ówczesnego selekcjonera Czesława Michniewicza. Polak został ściągnięty awaryjnie po burzliwym rozstaniu na linii PZPN – Portugalczyk Paulo Sousa.

Dwa lata później podobna historia spotkała zespół dowodzony przez Michała Probierza. Paradoksalnie, wówczas do Polak „sprzątał” po Portugalczyku, kiedy to fatalną kadencję w Polsce zaliczył Fernando Santos. Probierz zdołał doprowadzić zespół do strefy barażowej o Euro 2024. Polacy musieli już jednak przebrnąć przed dwie przeszkody. Zaczęło się od wysokiego zwycięstwa na PGE Narodowym z Estonią (5:1) w półfinale. W barażowym finale Polska po serii rzutów karnych (0:0 w regulaminowym czasie i dogrywce) ograła w Cardiff Walię. Bohaterem spotkania został wówczas bramkarz Wojciech Szczęsny, broniący decydującą „jedenastkę” na korzyść Polaków.

Trzeci raz z rzędu baraże Polacy zaliczą już pod koniec marca b.r. Tym razem trener Jan Urban przejął drużynę w trakcie eliminacji po nieudanej kampanii Probierza.

Warto dodać, że zespół trenera Urbana ma na swoim koncie naprawdę dobrą serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).

