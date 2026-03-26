Kibice ocenili szanse reprezentacji Polski na mundial. Wymowne wyniki sondażu
Robert Lewandowski Źródło: Newspix.pl / Lukasz Grochala / Cyfrasport
Już w czwartek (tj. 26 marca) na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się mecz Polska – Albania. To początek walki w barażach o MŚ 2026. Czy Polacy awansują?

To będzie najważniejszy mecz tego roku dla piłkarskiej reprezentacji Polski. Trudno bowiem inaczej podchodzić do wyzwania, które stoi przed drużyną trenera Jana Urbana. Półfinałowy mecz barażowy będzie pierwszym – miejmy nadzieję, że z dwóch kroków – które do wykonania ma polski zespół. Przeciwnikiem będzie Albania, z którą Polska w niedalekiej przeszłości spotykała się nader często.

Kibice zabrali głos w sondażu! Czy reprezentacja Polski pojedzie na mundial?

Choć wydawać by się mogło, że to Polacy są faworytem, z pewnością czwartkowe (tj. 26 marca) starcie na PGE Narodowym w Warszawie, zapowiada się na twardą bitwę. Na łamach WPROST mówił o tym zresztą sam selekcjoner.

– Spodziewam się wymagającego rywala, który jest bardzo dobrze zorganizowany. Dodatkowo traci mało bramek i przeciwko któremu trudno jest stworzyć dogodne sytuacje. Przeciwnikom Albanii w trakcie spotkań nie jest łatwo o dojście do klarownych okazji na trafienie do siatki. Pod tym względem na pewno Albania wygląda dobrze. Z drugiej strony, choć są drużyną, która broni bardzo dobrze, to nie strzela też dużo bramek. Ta uwaga skoncentrowana na działaniach defensywnych często powoduje, że tych argumentów z przodu jest trochę mniej. Nie ulega wątpliwości, że nie możemy patrzeć na naszego najbliższego rywala na zasadzie: To jest tylko Albania, czyli zespół, z którym na pewno sobie poradzimy. Nic podobnego! Jakich jeszcze używać argumentów, skoro niedawno oni nas pokonali i wygrali grupę eliminacyjną do Euro 2024? Zresztą, na samym turnieju w Niemczech pokazali się z bardzo dobrej strony. Owszem, przegrali 0:1 z Hiszpanią oraz 1:2 z Włochami. Do tego zremisowali 2:2 z Chorwacją. To była niesamowicie wymagająca grupa. Albańczycy pokazali jednak, że potrafią grać w piłkę. W tym zespole jest dodatkowo bardzo duża stabilizacja pod względem składu. Do tego trener, który pracuje w reprezentacji już od początku 2023 roku. Wie, jakich zawodników ma do dyspozycji, na jakim poziomie mogą grać. I tę pracę po prostu widać – powiedział selekcjoner Polaków.

Co ciekawe, na zlecenie WPROST agencja SW Research przeprowadziła badanie, zadając pytanie związane z nastrojami przed startem baraży o awans na tegoroczny mundial. Pytanie brzmiało: Czy piłkarska reprezentacja Polski awansuje na Mistrzostwa Świata 2026?

Jakie nastroje panują w narodzie? Optymistyczny scenariusz zakłada 34,3 proc. pytanych. Właśnie tylko udzieliło odpowiedzi TAK na postawione pytanie. Postanowiliśmy jednak mocniej podrążyć, dopytując konkretnie o dwie fazy baraży MŚ 2026. I tu już mniej optymistycznie, bo 19,9 proc. pytanych przyznało, że Polska przegra już w czwartkowym półfinale z Albanią.

Do tego 19,1 proc. zakłada, że Polacy wygrają z Albańczykami w Warszawie, ale kilka dni później – już w finałowej batalii – nie zdołają wywalczyć biletów na MŚ 2026. Dodajmy, że finał to już rywalizacja na terenie przeciwnika z polskiej perspektywy. Albo z Ukrainą (w Walencji), albo ze Szwecją (Sztokholm). Mecz bezpośrednio o awans na mundial odbędzie się 31 marca.

Badanie zostało zrealizowane w dniu 25 marca 2026 r. przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 811 wywiadów z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Polska – Albania. Gdzie i kiedy oglądać półfinał baraży o MŚ 2026?

Warto dodać, że zespół trenera Urbana ma na swoim koncie naprawdę dobrą serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).

Mecz Polska – Albania będzie transmitowany na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Dodatkowo internetowo będzie można skorzystać ze strony internetowej TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Mecz poprowadzi doświadczony angielski arbiter Anthony Taylor.

Źródło: WPROST.pl