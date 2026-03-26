Polak elektryzuje kibiców reprezentacji. Debiut będzie „wejściem smoka”?

W przypadku filozofii trenera Jana Urbana – występ Oskara Pietuszewskiego – wcale nie musi być jednak taki oczywisty. Selekcjoner reprezentacji Polski wspominał o postaci piłkarza FC Porto na łamach WPROST, w specjalnym wywiadzie przed barażami o MŚ 2026.

– Dzisiaj na tapet jest wzięty Oskar, wcześniej byli też inni, o których teraz już przestało się mówić. Wszystko w zależności od tego, jaką dyspozycję prezentowali. Natomiast ja tak szybko się nie podniecam, że ktoś ma kilka meczów dobrych, pół rundy, czy nawet pół roku. I od razu musi grać w reprezentacji Polski? W moim przekonaniu tak to nie działa. A z drugiej strony, jeśli wybór nie jest nie wiadomo jak duży, to często trzeba sięgać po zawodników, którzy w danym momencie są w odpowiedniej dyspozycji i mogą pomóc reprezentacji. Więc trzeba umieć zachować równowagę w podejmowaniu decyzji – przyznał Urban jeszcze przed ogłoszeniem oficjalnej listy powołanych na marcowe zgrupowanie.

Pietuszewski znalazł swoje miejsce wśród 25 wybranych piłkarzy przez selekcjonera Polaków. Czy otrzyma szansę na debiut w półfinałowym meczu barażowym z Albanią? Jeśli tak by było, niezależnie od tego, czy rozpocznie w wyjściowym składzie, czy wejdzie z ławki rezerwowych, to może być wejście smoka.

Paradoksalnie właśnie taki przydomek noszą... piłkarze FC Porto. Dragões, czyli po portugalsku – właśnie Smoki.

Oskar Pietuszewski elektryzuje kibiców. Czy to przyszła gwiazda reprezentacji Polski?

W meczu z Albanią z pewnością potrzebna będzie przede wszystkim stabilizacja w grze defensywnej. Choćby z tego względu, a dodatkowo biorąc pod uwagę doświadczenie reprezentacyjne, wydaje się, że trener Urban od początku w trio ofensywnym postawi nie na Pietuszewskiego, a Sebastiana Szymańskiego.

„Smok” nawet w barwach FC Porto częściej dawał jakość, wchodząc z ławki rezerwowych. Urodzony w 2008 roku piłkarz ma za sobą już debiut w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Ta ostatnia, pod batutą trenera Jerzego Brzęczka, mogło mocno liczyć na popisy swojego asa – wówczas jeszcze grającego dla Jagiellonii Białystok.

Wydaje się, że debiut w seniorskiej kadrze dla Pietuszewskiego, to kwestia czasu. A kiedy już zagra w najważniejszej drużynie w kraju, niewykluczone, że otworzy sobie wrota do jeszcze większego futbolu. Choć i ten w realiach lidera ligi portugalskiej i wielkiej, europejskiej firmy, już naprawdę sporo znaczy.

Taki scenariusz może zadziałać tylko z pożytkiem dla reprezentacji Polski.

Polska – Albania. Gdzie i kiedy oglądać półfinał baraży o MŚ 2026?

Warto dodać, że zespół trenera Urbana ma na swoim koncie naprawdę dobrą serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).

Mecz Polska – Albania będzie transmitowany na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Dodatkowo internetowo będzie można skorzystać ze strony internetowej TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Mecz poprowadzi doświadczony angielski arbiter Anthony Taylor.

Kibice ocenili szanse reprezentacji Polski na mundial. Wymowne wyniki sondażuCzytaj też:

Oto nowy kapitan reprezentacji Polski? Padły ważne słowa nawiązujące do „Lewego”