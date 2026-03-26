To będzie najważniejszy mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w perspektywie ostatnich kilkunastu miesięcy. Jak to bywa w przypadku gry w strefie barażowej, zwycięzca bierze wszystko. W tym wypadku mowa o półfinałowej batalii, która jest pierwszym krokiem w drodze po bilety na tegoroczne MŚ 2026.

Polska – Albania. Dach PGE Narodowego będzie zamknięty!

Sekretarz Polskiego Związku Piłki Nożnej zdradził, w jakich warunkach zostanie rozegrany czwartkowy (tj. 26 marca) mecz. Dach PGE Narodowego zostanie zamknięty. Jest to praktyka, która w przypadku meczów poza okresem letnim, jest bardzo często stosowana.

To jednak również cenna informacja dla kibiców. Warunki atmosferyczne będą bowiem dalekiej od wiosennych. Około godziny 21, czyli w trakcie trwania spotkania, odczuwalna temperatura ma wynieść około 5 stopni Celsjusza.

twitter

Polska – Albania. Gdzie i kiedy oglądać półfinał baraży o MŚ 2026?

Warto dodać, że zespół trenera Urbana ma na swoim koncie naprawdę dobrą serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).

Mecz Polska – Albania będzie transmitowany na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Dodatkowo internetowo będzie można skorzystać ze strony internetowej TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Mecz poprowadzi doświadczony angielski arbiter Anthony Taylor.

