Jan Urban odkrył karty. Gigantyczna sensacja w składzie reprezentacji Polski!

Warto przypomnieć, że podczas listopadowego (2025) losowania strefy barażowej UEFA Polska trafiła do drugiej „czwórki” wśród losowanych zespołów. Kwartet stanowią dwa półfinały: Ukraina (z koszyka 1) – Szwecja (4) oraz Polska (2) – Albania (3).

Polacy półfinał baraży z Albańczykami zagrają u siebie, w czwartek 26 marca (g. 20:45), na PGE Narodowym w Warszawie.

Finał to już rywalizacja na terenie przeciwnika, albo z Ukrainą (w Walencji), albo ze Szwecją (Sztokholm). Mecz bezpośrednio o awans na mundial odbędzie się 31 marca.

Oto skład reprezentacji Polski na mecz z Albanią. Jan Urban odkrył karty!

W jakim składzie zagrają Polacy? W bramce Kamil Grabara, w linii obrony tercet: Tomasz Kędziora, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Do tego wahadłowi Matty Cash i Michał Skóraś. W drugiej linii za środek odpowiedzialni będą Piotr Zieliński i Sebastian Szymański. I tercet ofensywny: Jakub Kamiński, Filip Rózga i najwyżej ustawiony Robert Lewandowski.

Z pewnością obecność Rózgi jest sporym zaskoczeniem w ustawieniu Polaków. Reszta piłkarzy? Raczej bez niespodzianek.

Polska – Albania. Gdzie i kiedy oglądać półfinał baraży o MŚ 2026?

Warto dodać, że zespół trenera Urbana ma na swoim koncie naprawdę dobrą serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).

Mecz Polska – Albania będzie transmitowany na antenie TVP1 oraz TVP Sport. Dodatkowo internetowo będzie można skorzystać ze strony internetowej TVP Sport oraz specjalnie dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

Pierwszy gwizdek spotkania o godzinie 20:45 na PGE Narodowym w Warszawie. Mecz poprowadzi doświadczony angielski arbiter Anthony Taylor.

Czytaj też:

