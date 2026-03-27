Karol Nawrocki wpadł do szatni polskich piłkarzy. Wykrzyknął słynne hasło

Reprezentacja Polski w piłce nożnej pokonała Albanię w półfinale baraży o mundial 2026. Kibice, którzy zgromadzili się na trybunach PGE Narodowego, dostali prawdziwy zastrzyk emocji, bo chociaż Polacy przegrywali do przerwy 0:1, to dzięki golom Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, udało się przeciągnąć szalę zwycięstwa na naszą stronę.

Karol Nawrocki w szatni polskich piłkarzy. Jest nagranie

Przebiegowi meczu z loży VIP przyglądał się prezydent Karol Nawrocki. Tuż przed pierwszym gwizdkiem kamery uchwyciły głowę państwa podczas odśpiewywania „Mazurka Dąbrowskiego”. Politykowi towarzyszył jego młodszy syn, Antoni, a miejsce tuż obok Karola Nawrockiego zajął Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

„Gramy dalej! Brawo Polacy” – napisał po meczu Karol Nawrocki. Do wpisu dołączono kilka zdjęć, na których widać prezydenta z piłkarzami, m.in. Robertem Lewandowskim. Z kolei na profilu Łączy Nas Piłka pojawił się krótki film, na którym uchwycono moment, kiedy Karol Nawrocki odwiedził polską drużynę w szatni. – Kto wygrał mecz? – krzyknął do piłkarzy prezydent. – Polska, Polska, Polska! – usłyszał w odpowiedzi.

Polskiej drużynie kibicował także Donald Tusk. „Robert i Piotr. Na nich zawsze można liczyć!” – napisał premier na portalu X (dawnym Twitterze – red.). Szef polskiego rządu na kilka godzin przed meczem był pytany o szanse Polaków na awans na MŚ 2026. Jak ocenił, „podopiecznych Jana Urbana czeka trudna przeprawa”.

– Wiecie, jak politycy zaczynają prognozować wyniki, to jest na odwrót. Będę trzymał kciuki. Przestrzegam przed łatwym optymizmem. Przez długie lata wydawało się, że Albania to wymarzony przeciwnik dla każdego. Ci, którzy znają się trochę na piłce, wiedzą, że Albania to jest bardzo wymagający przeciwnik – stwierdził Donald Tusk.

Podopieczni Jana Urbana przygotowują się teraz do finału baraży o MŚ 2026. We wtorek 31 marca zmierzą się z reprezentacją Szwecji.

Czytaj też:

Skandal podczas hymnów na PGE Narodowym. Szokujące obrazki na trybunachCzytaj też:

Robert Lewandowski na ratunek! Kluczowe trafienie kapitana Polaków