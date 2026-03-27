Szwedzki koszmar na drodze Polaków. Szokująca historia przed finałem baraży

Za dwa dni (tj. 29 marca) miną dokładnie cztery lata od meczu barażowego o bezpośredni awans na MŚ 2022, w którym Polska uporała się ze Szwecją, wygrywając w Chorzowie 2:0. Gole dla gospodarzy zdobywali wówczas Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Czyli dokładnie ci sami ludzie, którzy trafiali na PGE Narodowym w trakcie półfinałowego starcia – ponownie w strefie barażowej – ale do kolejnego mundialu, tj. 2026, przeciwko Albanii (2:1).

twitter

Szwedzi z patentem na Polaków. To prawie sto lat koszmaru!

Problem jednak w tym, że wtorkowy (tj. 31 marca) mecz Polska zagra na wyjeździe.

Problem głównie patrząc na historię spotkań obu reprezentacji. Polacy na sukces na szwedzkiej ziemi czekają bowiem od 1930 roku. Choć Szwedzi nie są zespołem ze ścisłej, europejskiej czołówki, z pewnością zyskali nową energię po zmianie trenera. W październiku szwedzka federacja sięgnęła po Anglika Grahama Pottera. Zastąpił zwolnionego Duńczyka Jona Dahla Tomassona.

Szwedzi obiecująco rozpoczęli swoją drogę pod batutą Anglika. Wygrana na wyjeździe z Ukrainą (3:1) w półfinale pokazuje, że choć kryzys w szwedzkiej piłce jest spory, Skandynawowie nadal mają swoją wartość.

Z czego bardzo dobrze zdaje sobie sprawę trener Urban.

– Szwedzi po słabych eliminacjach i po zmianie trenera mieli tylko jedno okienko, w którym zagrali dwa mecze w różnych składach. Bodajże tylko jeden zawodnik wystąpił w obu spotkaniach. Można powiedzieć, że trener zrobił sobie przegląd zawodników, których ma do dyspozycji. Natomiast zwycięstwo z Ukrainą sprawia, że oni są na wielkiej, wielkiej fali pozytywnej, bo wiedzą, że grają u siebie, wiedzą, co się stało w eliminacjach, a i tak mają szansę pojechać na mundial. Rozmawialiśmy dość często o reprezentacji Szwecji i ja zawsze mówiłem, że na papierze jest najmocniejsza. Mieć takiego napastnika jak Gyokeres to wielki as w rękawie i on to po prostu potwierdza. Tacy zawodnicy chcą być na wielkich imprezach, ale my też mamy swoje marzenia i będziemy z nimi grali taki mecz o wszystko. Faworytem tego meczu będzie jednak Szwecja – przyznał selekcjoner Polaków na konferencji po meczu Polska – Albania.

Z drugiej strony w dwóch ostatnich meczach Szwedzi nie mogli znaleźć sposobu na Roberta Lewandowskiego. Polak, który przeciwko Albańczykom zdobył swojego gola numer 89 w reprezentacji, podczas Euro 2020 (rozegranym w 2021 roku) ustrzelił dublet, a trafienie zanotował również we wspomnianym, wygranym barażu w Chorzowie.

Dotychczasowe mecze piłkarskich reprezentacji Polski i Szwecji:

28.05.1922, Sztokholm: Szwecja – Polska 1:2 (0:1)



01.11.1923, Kraków: Polska – Szwecja 2:2 (1:1)



18.05.1924, Sztokholm: Szwecja – Polska 5:1 (1:0)



01.11.1925, Kraków: Polska – Szwecja 2:6 (1:6)



03.10.1926, Sztokholm: Szwecja – Polska 3:1 (3:0)



01.07.1928, Katowice: Polska – Szwecja 2:1 (1:1)



28.09.1930, Sztokholm: Szwecja – Polska 0:3 (0:2)



10.07.1932, Warszawa: Polska – Szwecja 2:0 (1:0)



23.05.1934, Sztokholm: Szwecja – Polska 4:2 (2:1)



23.06.1937, Warszawa: Polska – Szwecja 3:1 (2:0)



14.09.1947, Sztokholm: Szwecja – Polska 5:4 (3:2)



07.10.1964, Sztokholm: Szwecja – Polska 3:3 (2:3)



18.05.1966, Wrocław: Polska – Szwecja 1:1 (1:1)



26.06.1974, Stuttgart: Polska – Szwecja 1:0 (1:0) MŚ



12.11.1977, Wrocław: Polska – Szwecja 2:1 (1:1)



21.08.1985, Malmoe: Szwecja – Polska 1:0 (0:0)



07.05.1989, Sztokholm: Szwecja – Polska 2:1 (0:0) el. MŚ



25.10.1989, Chorzów: Polska – Szwecja 0:2 (0:1) el. MŚ



21.08.1991, Gdynia: Polska – Szwecja 2:0 (0:0)



07.05.1992, Sztokholm: Szwecja – Polska 5:0 (3:0)



22.05.1997, Sztokholm: Szwecja – Polska 2:2 (2:0)



31.03.1999, Chorzów: Polska – Szwecja 0:1 (0:1) el. ME



09.10.1999, Sztokholm: Szwecja – Polska 2:0 (0:0) el. ME



11.06.2003: Sztokholm: Szwecja – Polska 3:0 (2:0) el. ME



10.09.2003, Chorzów: Polska – Szwecja 0:2 (0:2) el. ME



05.06.2004, Sztokholm: Szwecja – Polska 3:1



23.06.2021, St. Petersburg: Polska – Szwecja 2:3 (0:1) ME



29.03.2022, Chorzów: Polska – Szwecja 2:0 (0:0) finał baraży o MŚ



Bilans spotkań: 28 meczów – 9 zwycięstw Polski, 4 remisy i 15 wygranych Szwecji.

Bramki: 59:41 dla Szwedów.

Szwecja – Polska. Kiedy i gdzie oglądać finał baraży o mundial?

Bezpośredni mecz o bilety na tegoroczny mundial odbędzie się już w najbliższy wtorek (tj. 31 marca). Miejscem starcia będzie Strawberry Arena, obiekt, na którym na co dzień gospodarzem są piłkarze AIK Solna.

Początek meczu Szwecja – Polska 31 marca (tj. wtorek) od godziny 20:45. Transmisja na antenie TVP1, TVP Sport oraz internetowo na stronie internetowej TVP Sport i za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

