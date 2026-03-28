Jeszcze w czwartek (tj. 26 marca) nie było pewne, jak dokładnie będzie wyglądać skład finału. Ostatecznie jednak stało się jasne, że reprezentacja Polski zagra w bezpośrednim meczu o bilety na mundial ze Szwecją.

To starcie już w najbliższy wtorek (tj. 31 marca). Miejscem starcia będzie Strawberry Arena, obiekt, na którym na co dzień gospodarzem są piłkarze AIK Solna.

Szwecja – Polska. Czy można kupić bilety na finał baraży MŚ 2026?

Mecz zapowiada się hitowo i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Czy można jeszcze zdobyć bilety?

Wydaje się to być misja niemożliwa do realizacji. Wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Na trybunach Strawberry Arena może się pojawić 50 tysięcy kibiców. I taka właśnie będzie frekwencja, czyli klasyczny komplet.

– Do czwartku kupiło je 25 tysięcy kibiców, lecz po drugiej bramce Szwecji w półfinale barażu z Ukrainą, wygranego ostatecznie przez nas 3:1, sprzedaż ruszyła lawinowo i w nocy na piątek sprzedaliśmy pozostałe bilety. Polska zamówiła 1800 wejściówek – powiedział Christoffer Lund z SvFF, cytowany przez Eurosport.

Co ciekawe, szwedzka federacja piłkarska prowadziła sprzedaż na finałowe spotkanie już od grudnia 2025, z możliwością zwrotu wejściówek, jeśli nie doszłoby do meczu finałowego – w przypadku porażki Szwedów w półfinale baraży.

Warto dodać, że piłkarska reprezentacja Polski ma koszmarną serię w meczach ze Szwecją jej terenie. Szwedzkie murawy nie są łaskawe dla Polaków. Po raz ostatni Polska zwyciężyła w... 1930 roku.

Początek meczu Szwecja – Polska 31 marca (tj. wtorek) od godziny 20:45. Transmisja na antenie TVP1, TVP Sport oraz internetowo na stronie internetowej TVP Sport i za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

Kadra Jana Urbana niepokonana! O mundial w finale ze Szwecją

Warto dodać, że zespół trenera Urbana ma na swoim koncie naprawdę świetną serię. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).

Do tego dorobku należy dopisać czwartkowe zwycięstwo nad Albanią (2:1).

Błysk Oskara Pietuszewskiego. Ten chłopak zdobył serca kibiców reprezentacji PolskiCzytaj też:

Nawrocki nie mógł się powstrzymać po meczu Polaków. W sieci zawrzało