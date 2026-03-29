Piłkarska reprezentacja Polski ma za sobą cenne zwycięstwo w starciu z Albanią (2:1) w ramach baraży strefy UEFA o tegoroczny mundial. Polacy dzięki tej wygranej otworzyli sobie szerzej drzwi na MŚ 2026. Żeby jednak zdobyć miejsce na najważniejszą imprezę czterolecia, trzeba wykonać jeszcze jeden krok. Zwyciężyć w finale baraży ze Szwedami.

Ważne wieści przed finałem MŚ 2026. Polacy zagrają w Szwecji

Słoweniec Slavko Vinčić będzie sędzią finału, w którym zagra reprezentacja Polski. To bardzo doświadczony arbiter. Co ciekawe, ten sędzia poprowadził dwa oficjalne mecze z udziałem Polaków. Oba seniorska kadra wygrała, w eliminacjach ME 2024 u siebie z Albanią (1:0) oraz w barażach – również o to samo Euro – z Estonią (5:1).

Co ciekawe, Vinčić prowadził również mecz... Polska – Szwecja, ale było to młodzieżowe Euro w 2017 roku, rozgrywane w Polsce. W Lublinie skończyło się wynikiem 2:2, a w składzie Polaków był m.in. Jan Bednarek.

Dodatkowo wiadomo, że bilety na wtorkowy finał są już wyprzedane. Szaleństwo nastąpiło jeszcze w trakcie czwartkowych półfinałów. Wejściówki rozeszły się błyskawicznie, a arena zmagań może pomieścić 50 tysięcy kibiców.

W przeciwieństwie do półfinałowego meczu na PGE Narodowym, gospodarze podjęli również decyzję, że spotkanie odbędzie się przy otwartym dachu stadionu. Taką decyzję federacja miała podjąć po konsultacji m.in. z piłkarzami reprezentacji Szwecji.

A co z Polakami? Kadra Jana Urbana w niedzielny (tj. 29 marca) wieczór dotarła bezpiecznie do Sztokholmu.

twitter

Szwecja – Polska. Kiedy i gdzie oglądać finał baraży o mundial?

Warto dodać, że Szwedzi w swoim półfinale baraży pewnie pokonali na wyjeździe Ukrainę (3:1).

Bezpośredni mecz o bilety na tegoroczny mundial odbędzie się już w najbliższy wtorek (tj. 31 marca). Miejscem starcia będzie Strawberry Arena, obiekt, na którym na co dzień gospodarzem są piłkarze AIK Solna.

Co ciekawe, obie reprezentacje zmierzyły się również w… poprzednim finale baraży o MŚ. Dokładnie 29 marca 2022 roku Polacy zwyciężyli ze Szwedami 2:0 – po trafieniach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Czyli dokładnie tego samego duetu, który dał sukces Polsce w półfinale z Albanią. Wówczas areną zmagań był jednak Stadion Śląski w Chorzowie. A stawką wyjazd na MŚ 2022 do Kataru, gdzie drużyna prowadzona wówczas przez trenera Czesława Michniewicza, ostatecznie zdołała awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak już w pierwszym starciu tej części MŚ z późniejszym wicemistrzem świata, Francją.

Początek meczu Szwecja – Polska 31 marca (tj. wtorek) od godziny 20:45. Transmisja na antenie TVP1, TVP Sport oraz internetowo na stronie internetowej TVP Sport i za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

