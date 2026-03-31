Głośno o kibicach reprezentacji Polski w Sztokholmie. Pojawiły się wymowne nagrania

Kilka dni temu informowaliśmy, że zdobycie wejściówek na mecz Szwecja – Polska, graniczy z cudem. Finał baraży do MŚ 2026 cieszył się i nadal cieszy, ogromnym zainteresowaniem. Spotkanie zostanie rozegrane na Strawberry Arena, obiekcie, na którym gospodarzem na co dzień jest zespół AIK Solna.

Głośno o kibicach reprezentacji Polski w Szwecji. Śpiewy Polaków na ulicach

Polska mogła liczyć na pulę około 2 tysięcy wejściówek na stadionie, który łącznie może pomieścić prawie 50 000. Takie jednak prawo gospodarzy. Inna sprawa, że w Szwecji również mieszka sporo kibiców reprezentacji Polski, więc nie jest wykluczone, że wspólnymi siłami, grupa biało-czerwonych fanów będzie zdecydowanie większa.

W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze nagrania z atmosfery, która panuje na ulicach Sztokholmu. Nie brakuje polskich fanów, którzy przykładowo... wyśpiewywali swoje pod hotelem, w którym stacjonuje reprezentacja gospodarzy.

Jak to dokładnie wyglądało? Odsyłamy do portalu X ze względu na... mało parlamentarne treści, wykrzykiwane przez kibiców.

Szwecja – Polska. Kiedy i gdzie oglądać finał baraży o MŚ 2026?

Co ciekawe, piłkarska reprezentacja Polski ma koszmarną serię w meczach ze Szwecją jej terenie. Szwedzkie murawy nie są łaskawe dla Polaków. Po raz ostatni Polska zwyciężyła w... 1930 roku.

Początek meczu Szwecja – Polska 31 marca (tj. wtorek) od godziny 20:45. Transmisja na antenie TVP1, TVP Sport oraz internetowo na stronie internetowej TVP Sport i za pośrednictwem dedykowanej aplikacji mobilnej stacji.

Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana ma kapitalny bilans meczów. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.

We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).

Do tego dorobku należy dopisać czwartkowe zwycięstwo nad Albanią (2:1).

