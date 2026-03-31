PZPN podjął decyzję ws. przyszłości Jana Urbana. Błyskawiczny komunikat po porażce

Polacy przegrali ze Szwedami 2:3 na Strawberry Arena w szwedzkiej Solnie. Decydujący cios w 88. minucie zadał Viktor Gyökeres, zdobywając decydującego gola na wagę zwycięstwa dla gospodarzy.
PZPN z decyzją ws. Jana Urbana. Cezary Kulesza z nocnym wpisem!
Polska drużyna zaprezentowała się jednak całkiem nieźle, biorąc pod uwagę stawkę spotkania i to, że nie była faworytem w konfrontacji ze Szwecją na jej terenie. Spoglądając na grę gości, to był najlepszy mecz w wykonaniu Polaków za kadencji trenera Jana Urbana.
Trudno zatem być zaskoczonym tym, jaką decyzję względem współpracy z obecnym selekcjonerem, podjęto ze strony Polskiego Związku Piłki Nożnej. Urban pozostaje na stanowisku!
„Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na Mistrzostwach Świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony” – zamieścił na portalu X we wpisie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.
To była świetna seria zespołu trenera Jana Urbana. Siedem meczów bez porażki
Warto przypomnieć, że reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana zanotowała kapitalny bilans. W drugiej połowie 2025 roku, odkąd były zasłużony reprezentant, uczestnik mundialu (1986), prowadzi drużynę, reprezentacja Polski nie przegrała meczu.
We wrześniu remis z Holandią w Rotterdamie (1:1) i zwycięstwo z Finlandią (3:1) w Chorzowie. W październiku wygrana w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0), uczestnikiem MŚ 2026 – ponownie na Superauto.pl Stadionie Śląskim – oraz eliminacyjne zwycięstwo z Litwą (2:0) w Kownie. I ostatnie okienko reprezentacyjne roku 2025, czyli listopadowy remis na PGE Narodowym z Holendrami (1:1) oraz nieco wymęczone, wyjazdowe zwycięstwo nad dużo niżej notowaną Maltą (3:2).
Do tego dorobku należy dopisać czwartkowe zwycięstwo nad Albanią (2:1), w półfinale strefy barażowej UEFA MŚ 2026.
Pierwsza przegrana przyszła dopiero w finałowej batalii ze Szwedami. Polska przegrała minimalnie (2:3), ale w kluczowym momencie, biorąc pod uwagę kontekst ostatecznej nieobecności na najważniejszym turnieju czterolecia.
Ogromne kontrowersje w meczu Szwecja – Polska. Polacy skrzywdzeni?Czytaj też:
Tak Szwedzi „przywitali” Polaków. Nerwowa atmosfera na trybunach!