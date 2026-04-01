Krótki przekaz premiera Szwecji do Donalda Tuska. Mowa o wyniku meczu o mundial

Przypomnijmy, że reprezentacja Polski – choć twardo walczyła o wyjazd na MŚ 2026 – przegrała 2:3 na Strawberry Arenie w Solnie. Polacy dwukrotnie odrabiali straty, ale to było za mało, żeby wywalczyć awans na tegoroczny mundial.

Premier Szwecji z wiadomością dla Donalda Tuska. Mowa o meczu Szwecja – Polska

Szwedzi mogą cieszyć się z sukcesu, tym bardziej że przez ostatnie dwa lata byli w głębokim kryzysie pod względem wyników osiąganych przez piłkarską reprezentację. Zadowolenia z wygranej nad Polakami nie ukrywał Ulf Kristersson, premier Szwecji. Człowiek, który jest w bliskich relacjach ze swoim polskim odpowiednikiem – Donaldem Tuskiem.

Kristersson przekazał nawet za pośrednictwem mediów krótką, pozytywną wiadomość dla polskiego premiera.

– Muszę pozdrowić premiera Polski Donalda Tuska. To była dodatkowa frajda, że graliśmy z krajem, z którym mamy tak wiele wspólnego – powiedział Ulf Kristersson, cytowany przez Sport.pl.

Szwedzi w drodze na MŚ 2026 wygrali z Ukrainą w półfinale (3:1) oraz Polską w finale (3:2). Skandynawowie zostali odmienieni przez nowego selekcjonera – Anglika Grahama Pottera.

Reprezentacja Polski przerwała szczególną serię. Wielki turniej bez Polaków!

Spoglądając na najnowszą historię, MŚ 2026 będą szczególnie smutne dla polskich kibiców. Od 2016 roku reprezentacja Polski konsekwentnie jeździła bowiem na kolejne, największe turnieje.

Tę serię rozpoczął zespół prowadzony przez trenera Adama Nawałkę, podczas Euro 2016. Ten turniej przyniósł również największy sukces dla reprezentacji Polski z XXI wieku, mianowicie miejsce w ćwierćfinale i nieszczęśliwą, minimalną porażkę z Portugalią (późniejsi mistrzowie) po serii rzutów karnych.

Następnie Polacy kolejno brali udział w: MŚ 2018 (Rosja, odpadnięcie po fazie grupowej), Euro 2020 (w kilku krajach, ostatecznie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19, brak awansu z grupy), MŚ 2022 (Katar, awans do fazy pucharowej na mundial po raz pierwszy od 1986 roku, porażka z Francją – późniejszymi wicemistrzami świata) i Euro 2024 (Niemcy, odpadnięcie po rozgrywkach grupowych).

Jak zatem widać, to pierwsze tak smutne rozstrzygnięcie dla reprezentacji Polski po dekadzie udanych eliminacji, czy to do MŚ, czy ME. Gorzką pigułkę trzeba będzie jednak przełknąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że do ostatnich dwóch turniejów (tj. MŚ 2022 i Euro 2024) Polacy dostali się stosunkowo szczęśliwie, wykorzystując swoją drugą szansę, poprzez wygrane mecze barażowe. Ze Szwedami ta sztuka się nie udała.

