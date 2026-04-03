Oto następcy Roberta Lewandowskiego. Tak wygląda przyszłość reprezentacji Polski

Bardzo interesującą listę na platformie X przedstawił profil Football Talent Scout – Jacek Kulig. Pokazuje bowiem, jak może wyglądać przyszłość reprezentacji Polski, biorąc pod uwagę utalentowanych piłkarzy z roczników 2005-09.

Wśród wymienionych są ci bardziej, ale też mniej znani. W gronie nie zabrakło m.in. Oskara Pietuszewskiego, wzbudzającego ogromne zainteresowanie debiutanta podczas marcowych meczów barażowych o MŚ 2026.

Listę polskich talentów uzupełniliśmy o obecną przynależność klubową zawodników. Co ciekawe, to nie tylko polskie kluby, ale również zagraniczne kierunki, wśród których nie brakuje np. młodzieżowej drużyny włoskiego Interu, jest też londyński Arsenal, czy niedawna rewelacja rozgrywek Ligi Mistrzów – norweskie FK Bodø/Glimt.

Bramkarze (GK)





Miłosz Piekutowski (Jagiellonia Białystok) – na zdjęciu

Jakub Zieliński (VfL Wolfsburg)

Mateusz Jeleń (Sandecja Nowy Sącz)





Prawi obrońcy (RB)





Igor Orlikowski (Zagłębie Lubin) – na zdjęciu

Michał Rosiak (Śląsk Wrocław)

Tommaso Guercio (Carrarese Calcio, wypożyczony ze Śląska Wrocław)

Krzysztof Kolanko (Podbeskidzie Bielsko-Biała)

Oliwier Olewiński (Pogoń Grodzisk Mazowiecki, wypożyczony z Legii Warszawa)

Norbert Barczak (Puszcza Niepołomice)

Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce, wypożyczony z Legii Warszawa)





Środkowi obrońcy (RCB)





Kacper Potulski (FSV Mainz 05) – na zdjęciu

Jan Ziółkowski (AS Roma)

Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Dominik Szala (Stal Mielec, wypożyczony z Górnika Zabrze)

Michał Synoś (Górnik Zabrze)

Adrian Lis-Zieliński (Atletico Madryt)

Jakub Falkiewicz (Lech Poznań – rezerwy)

Mateusz Cegliński (Śląsk Wrocław – rezerwy)





Środkowi obrońcy (LCB)





Hubert Janyszka (Lech Poznań) – na zdjęciu

Jan Leszczyński (Legia Warszawa)

Bright Ede (Motor Lublin)

Mateusz Lauryn (Legia Warszawa – rezerwy)

Patrick Stachow (Arsenal FC)

Antoni Franke (Cagliari Calcio)

Paskal Meyer (Motor Lublin)

Patryk Mackiewicz (Internazionale Milano – młodzieżówka)





Lewi obrońcy (LB)





Michał Gurgul (Lech Poznań) – na zdjęciu

Jakub Krzyżanowski (Wisła Kraków)

Filip Luberecki (Motor Lublin)

Oskar Kubiak (Arka Gdynia)

Jakub Lewicki (Piast Gliwice)

Aleksander Klimkiewicz (Lech Poznań – młodzieżówka)

Konrad Ciszek (Korona Kielce)





Defensywni pomocnicy (DM)





Patryk Prajsnar (Lech Poznań – rezerwy) – na zdjęciu

Dariusz Stalmach (1. FC Magdeburg)

Mateusz Dziewiatowski (Zagłębie Lubin)

Aleksander Wyganowski (Legia Warszawa – młodzieżówka)

Eryk Grzywacz (1. FC Nürnberg)

Patryk Mazur (Juventus Next Gen)

Filip Rejczyk (GKS Katowice)

Maciej Ruszkiewicz (Legia Warszawa – rezerwy)

Antoni Burkiewicz (Podhale Nowy Targ, wypożyczony z Rakowa Częstochowa)





Środkowi pomocnicy (CM)





Pascal Mozie (Legia Warszawa – młodzieżówka) – na zdjęciu

Fabian Bzdyl (MŠK Žilina)

Dominik Sarapata (Wisła Płock, wypożyczony z FC København)

Adam Hańćko (Korona Kielce)

Karol Delikat (Lech Poznań – rezerwy)

Sammy Dudek (Lech Poznań)

Wojciech Urbański (Legia Warszawa)

Jakub Adkonis (Pogoń Grodzisk Mazowiecki)

Karol Borys (NK Maribor)

Jakub Gliwa (Legia Warszawa – młodzieżówka)





Ofensywni pomocnicy (AM)





Marcel Reguła (Zagłębie Lubin) – na zdjęciu

Filip Rózga (Sturm Graz)

Adrian Przyborek (SS Lazio)

Bartosz Mazurek (Jagiellonia Białystok)

Dawid Drachal (Jagiellonia Białystok)

Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Mazowiecki, wypożyczony z Legii Warszawa)

Cyprian Popielec (Zagłębie Lubin)

Jakub Żewłakow (Legia Warszawa)

Tymoteusz Gmur (Lech Poznań)

Oliwier Kwiatkowski (Polonia Bytom)





Lewoskrzydłowi (LW)





Oskar Pietuszewski (FC Porto) – na zdjęciu

Bartosz Szywała (SK Slavia Praga)

Hubert Smyrak (Lech Poznań – młodzieżówka)

Piotr Bartczak (Lech Poznań – rezerwy)

Kamil Cybulski (Stal Mielec, wypożyczony z Widzewa Łódź)

Antoni Kapusta (Ząbkovia Ząbki, wypożyczony z Polonii Warszawa)

Kornel Lisman (Lech Poznań)





Prawoskrzydłowi (RW)





Zachary Zalewski (Jagiellonia Białystok) – na zdjęciu

Jan Faberski (PEC Zwolle, wypożyczony z Ajaksu Amsterdam)

Maciej Kuziemka (Wisła Kraków)

Eryk Łukaszka (FK Bodø/Glimt)

Szymon Łyczko (Stal Rzeszów)

Kacper Nowakowski (Chrobry Głogów)

Krystian Rostek (Śląsk Wrocław – rezerwy)





Napastnicy (ST)





Daniel Mikołajewski (Parma Calcio 1913) – na zdjęciu

Fabian Olejniczak (ŁKS Łódź)

Kamil Jakóbczyk (Lech Poznań)

Maciej Kucharski (Śląsk Wrocław – rezerwy)

Wojciech Szymczak (Lech Poznań)

Stanisław Gieroba (Pogoń Grodzisk Mazowiecki, wypożyczony z Legii Warszawa)

Filip Skorb (Celtic FC)



Reprezentacja Polski przerwała szczególną serię. Wielki turniej bez Polaków!

Spoglądając na najnowszą historię, MŚ 2026 będą szczególnie smutne dla polskich kibiców. Od 2016 roku reprezentacja Polski konsekwentnie jeździła bowiem na kolejne, największe turnieje.

Tę serię rozpoczął zespół prowadzony przez trenera Adama Nawałkę, podczas Euro 2016. Ten turniej przyniósł również największy sukces dla reprezentacji Polski z XXI wieku, mianowicie miejsce w ćwierćfinale i nieszczęśliwą, minimalną porażkę z Portugalią (późniejsi mistrzowie) po serii rzutów karnych.

Następnie Polacy kolejno brali udział w: MŚ 2018 (Rosja, odpadnięcie po fazie grupowej), Euro 2020 (w kilku krajach, ostatecznie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19, brak awansu z grupy), MŚ 2022 (Katar, awans do fazy pucharowej na mundial po raz pierwszy od 1986 roku, porażka z Francją – późniejszymi wicemistrzami świata) i Euro 2024 (Niemcy, odpadnięcie po rozgrywkach grupowych).

Jak zatem widać, to pierwsze tak smutne rozstrzygnięcie dla reprezentacji Polski po dekadzie udanych eliminacji, czy to do MŚ, czy ME. Gorzką pigułkę trzeba będzie jednak przełknąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że do ostatnich dwóch turniejów (tj. MŚ 2022 i Euro 2024) Polacy dostali się stosunkowo szczęśliwie, wykorzystując swoją drugą szansę, poprzez wygrane mecze barażowe.

Ze Szwedami ta sztuka się nie udała.

