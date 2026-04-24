Robert Lewandowski podjął decyzję ws. reprezentacji Polski. To była tajemnica

Po tym, jak Polacy nie zdołali awansować na tegoroczny mundial, przegrywając finałową batalię ze Szwecją (2:3), pojawiły się pytania związane z przyszłością w reprezentacji Roberta Lewandowskiego. Wygląda jednak na to, że „Lewy” nadal chce pomagać drużynie narodowej w osiąganiu jak najlepszych wyników.

Robert Lewandowski zdradził tajemnicę. Ważne wieści dla kibiców

Kapitan reprezentacji Polski w sierpniu b.r. skończy 38 lat. Lewandowski dodatkowo najprawdopodobniej zmieni swojego pracodawcę, bo FC Barcelona nie jest specjalnie zainteresowana zatrzymaniem napastnika na kolejny sezon.

Z perspektywy polskich kibiców najważniejszym pytaniem jest jednak to, czy „Lewy” nadal będzie występował w reprezentacji. A czy będzie?

Wygląda na to, że tak, a swego rodzaju tajemnicę sam zainteresowany zdradził w trakcie wyjątkowego połączenia, o którym pisaliśmy szerzej na łamach WPROST.

– Przyjadę na mecz i będzie można się spotkać. Powiedziałem chyba za dużo, ale okej – z uśmiechem przyznał Lewandowski.

„Lewy” dołączył do wsparcia akcji youtubera Łatwoganga, który dziewięciodniowym streamem wspiera fundację Cancer Fighters.

A odpowiedź piłkarza dotyczyła ew. spotkania w Polsce z autorem streama, więc jak widać, przy okazji RL9 wyjaśnił, że nadal ma ochotę być częścią reprezentacji.

Reprezentacja Polski przerwała szczególną serię. Wielki turniej bez Polaków!

Spoglądając na najnowszą historię, MŚ 2026 będą szczególnie smutne dla polskich kibiców. Od 2016 roku reprezentacja Polski konsekwentnie jeździła bowiem na kolejne, największe turnieje.

Tę serię rozpoczął zespół prowadzony przez trenera Adama Nawałkę, podczas Euro 2016. Ten turniej przyniósł również największy sukces dla reprezentacji Polski z XXI wieku, mianowicie miejsce w ćwierćfinale i nieszczęśliwą, minimalną porażkę z Portugalią (późniejsi mistrzowie) po serii rzutów karnych.

Następnie Polacy kolejno brali udział w: MŚ 2018 (Rosja, odpadnięcie po fazie grupowej), Euro 2020 (w kilku krajach, ostatecznie rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19, brak awansu z grupy), MŚ 2022 (Katar, awans do fazy pucharowej na mundial po raz pierwszy od 1986 roku, porażka z Francją – późniejszymi wicemistrzami świata) i Euro 2024 (Niemcy, odpadnięcie po rozgrywkach grupowych).

Jak zatem widać, to pierwsze tak smutne rozstrzygnięcie dla reprezentacji Polski po dekadzie udanych eliminacji, czy to do MŚ, czy ME. Gorzką pigułkę trzeba będzie jednak przełknąć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że do ostatnich dwóch turniejów (tj. MŚ 2022 i Euro 2024) Polacy dostali się stosunkowo szczęśliwie, wykorzystując swoją drugą szansę, poprzez wygrane mecze barażowe.

Ze Szwedami ta sztuka się nie udała.

Czytaj też:

Nikola Grbić musi dokonać rewolucji. Czy polscy kibice są na to gotowi?

Iga Świątek otwarcie o relacji z Rafaelem Nadalem. To może zaskakiwać!