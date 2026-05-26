Robert Lewandowski wśród powołanych? Oto lista reprezentacji Polski

We wtorkowe (tj. 26 maja) południe PZPN opublikował listę powołanych na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią piłkarskiej reprezentacji Polski.
Polacy zagrają najpierw we Wrocławiu (niedziela, 31 maja) na Tarczyński Arenie, a następnie w Warszawie (środa, 3 czerwca) na PGE Narodowym.
PZPN odkrył nazwiska. Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego?
Zgodnie z przewidywaniami, pomimo niepokojących sygnałów tuż po porażce w walce o awans na MŚ 2026, Robert Lewandowski nie zdecydował się zakończyć kariery w drużynie narodowej.
Kapitan Polaków, który właśnie pożegnał się z FC Barceloną, znalazł się na liście wśród powołanych przez Jana Urbana.
Lista powołanych do piłkarskiej reprezentacji Polski
Bramkarze:
-
Marcin Bułka (Neom SC)
-
Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)
-
Mateusz Kochalski (Qarabag FK)
Obrońcy:
-
Jan Bednarek (FC Porto)
-
Tomasz Kędziora (PAOK FC)
-
Jakub Kiwior (FC Porto)
-
Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)
-
Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)
-
Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)
-
Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok)
- Oskar Wójcik (Cracovia)
Pomocnicy:
-
Jakub Kamiński (1. FC Koeln)
-
Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
-
Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
-
Oskar Pietuszewski (FC Porto)
-
Jakub Piotrowski (Udinese Calcio)
-
Filip Rózga (Sturm Graz)
-
Michał Skóraś (KAA Gent)
-
Bartosz Slisz (Broendby IF)
-
Sebastian Szymański (Stade Rennais FC)
-
Nicola Zalewski (Atalanta BC)
-
Piotr Zieliński (Inter Mediolan)
Napastnicy:
-
Karol Czubak (Motor Lublin)
-
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
-
Karol Świderski (Panathinaikos AO)
- Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg)
Źródło: X / @LaczyNasPilka