Robert Lewandowski wśród powołanych? Oto lista reprezentacji Polski

Polacy zagrają najpierw we Wrocławiu (niedziela, 31 maja) na Tarczyński Arenie, a następnie w Warszawie (środa, 3 czerwca) na PGE Narodowym.

PZPN odkrył nazwiska. Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego?

Zgodnie z przewidywaniami, pomimo niepokojących sygnałów tuż po porażce w walce o awans na MŚ 2026, Robert Lewandowski nie zdecydował się zakończyć kariery w drużynie narodowej.

Kapitan Polaków, który właśnie pożegnał się z FC Barceloną, znalazł się na liście wśród powołanych przez Jana Urbana.

Lista powołanych do piłkarskiej reprezentacji Polski

Bramkarze:

Marcin Bułka (Neom SC)



Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)



Mateusz Kochalski (Qarabag FK)



Obrońcy:

Jan Bednarek (FC Porto)



Tomasz Kędziora (PAOK FC)



Jakub Kiwior (FC Porto)



Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)



Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)



Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)



Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok)



Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnicy:

Jakub Kamiński (1. FC Koeln)



Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)



Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)



Oskar Pietuszewski (FC Porto)



Jakub Piotrowski (Udinese Calcio)



Filip Rózga (Sturm Graz)



Michał Skóraś (KAA Gent)



Bartosz Slisz (Broendby IF)



Sebastian Szymański (Stade Rennais FC)



Nicola Zalewski (Atalanta BC)



Piotr Zieliński (Inter Mediolan)



Napastnicy:

Karol Czubak (Motor Lublin)



Robert Lewandowski (FC Barcelona)



Karol Świderski (Panathinaikos AO)



Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg)

