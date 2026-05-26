Robert Lewandowski wśród powołanych? Oto lista reprezentacji Polski
Źródło: Newspix.pl / Sipausa
We wtorkowe (tj. 26 maja) południe PZPN opublikował listę powołanych na mecze towarzyskie z Ukrainą i Nigerią piłkarskiej reprezentacji Polski.

Polacy zagrają najpierw we Wrocławiu (niedziela, 31 maja) na Tarczyński Arenie, a następnie w Warszawie (środa, 3 czerwca) na PGE Narodowym.

PZPN odkrył nazwiska. Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego?

Zgodnie z przewidywaniami, pomimo niepokojących sygnałów tuż po porażce w walce o awans na MŚ 2026, Robert Lewandowski nie zdecydował się zakończyć kariery w drużynie narodowej.

Kapitan Polaków, który właśnie pożegnał się z FC Barceloną, znalazł się na liście wśród powołanych przez Jana Urbana.

Lista powołanych do piłkarskiej reprezentacji Polski

Bramkarze:

  • Marcin Bułka (Neom SC)
  • Kamil Grabara (VfL Wolfsburg)
  • Mateusz Kochalski (Qarabag FK)

Obrońcy:

  • Jan Bednarek (FC Porto)
  • Tomasz Kędziora (PAOK FC)
  • Jakub Kiwior (FC Porto)
  • Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05)
  • Arkadiusz Pyrka (FC St. Pauli)
  • Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź)
  • Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok)
  • Oskar Wójcik (Cracovia)

Pomocnicy:

  • Jakub Kamiński (1. FC Koeln)
  • Bartosz Kapustka (Legia Warszawa)
  • Kacper Kozłowski (Gaziantep FK)
  • Oskar Pietuszewski (FC Porto)
  • Jakub Piotrowski (Udinese Calcio)
  • Filip Rózga (Sturm Graz)
  • Michał Skóraś (KAA Gent)
  • Bartosz Slisz (Broendby IF)
  • Sebastian Szymański (Stade Rennais FC)
  • Nicola Zalewski (Atalanta BC)
  • Piotr Zieliński (Inter Mediolan)

Napastnicy:

  • Karol Czubak (Motor Lublin)
  • Robert Lewandowski (FC Barcelona)
  • Karol Świderski (Panathinaikos AO)
  • Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg)

Źródło: X / @LaczyNasPilka