Robert Lewandowski już w Polsce! Piękny gest dla Mai z Cancer Fighters

W czwartek (tj. 28 maja) we Wrocławiu rozpoczęło się majowo-czerwcowe zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Polacy zjechali się do dolnośląskiej stolicy, a ich punktem stacjonowania jest znajdujący się tuż przy Rynku – Hotel Monopol.

Wśród piłkarzy, których powołał trener Jan Urban, nie zabrakło kapitana Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji po przegranym barażu MŚ 2026 ze Szwecją (2:3), zdecydował, że nadal będzie grał dla drużyny narodowej.

Robert Lewandowski dla Mai Mecan. Piękny gest dla Cancer Fighters

W kwietniu b.r. odbyła się wyjątkowa akcja youtubera Łatwoganga (jak się później okazało, jedna z kilku), który przez dziewięć dni słuchał utworu „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, w trakcie streama na żywo. Wszystko dla Fundacji Cancer Fighters, która wraz z Bedoesem 2115 i Mają Mecan, stworzyli wyjątkowy utwór muzyczny, który stał się swoistą odpowiedzią na chorobę nowotworową.

W akcję włączyła się praktycznie cała Polska, a ostatecznie stream Łatwoganga pobił rekord świata w liczbie zebranych pieniędzy dla Cancer Fighters. Fundacja, a dokładniej jej podopieczne i podopieczni, zostali wsparci olbrzymią kwotą. Licznik w trakcie relacji na żywo stanął na kwocie ponad 250 mln złotych. Ostatecznie podano, że pieniędzy było ponad 282 mln.

Wspomniana Maja Mecan, to bardzo dzielna dziewczynka, która walczyła i walczy z nowotworem. Mająca 11 lat bohaterka przyznała w jednej z rozmów, że jej marzeniem jest spotkanie z Robertem Lewandowskim. Kapitan piłkarskiej kadry jeszcze w trakcie streama Łatwoganga, połączył się i razem z żoną, wsparł akcję.

Jak się okazuje, przy okazji meczu we Wrocławiu, Lewandowski ma wyjść z Mają na murawę Tarczyński Areny.

– Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby Majeczka wyprowadziła Roberta Lewandowskiego na mecz we Wrocławiu. Przez ostatnie 2 tygodnie leżeliśmy w szpitalu, ale córeczka ma w sobie niespożyte siły i energię, czuje się już lepiej. Otrzymaliśmy od naszej fundacji dokumenty potwierdzające, że Majeczka może wyjść na murawę i spełnić swoje marzenie – przyznała w rozmowie z „Gazetą Wrocławską” mama dzielnej dziewczynki, Katarzyna Mecan.

Dodajmy, że podopieczne i podopieczni fundacji dodatkowo zostali zaproszeni na najbliższe mecze kadry Polski we Wrocławiu i Warszawie przez Jana Bednarka. Obrońca reprezentacji i filar FC Porto w taki sposób zareagował na świetną akcję pomocy dla Cancer Fighters.

Lewandowski po przyjeździe do Wrocławia spotkał się zresztą z podopiecznymi Cancer Fighters. Na spotkaniu nie zabrakło też Łatwoganga i Bedoesa.

Polacy zagrają we Wrocławiu i Warszawie. Gdzie i kiedy oglądać mecze?

Piłkarska reprezentacja Polski rozegra dwa towarzyskie mecze. Ze względu na brak udziału w MŚ 2026, zespół pod batutą trenera Jana Urbana, będzie próbował nowych rozwiązań, w kontekście przyszłości drużyny narodowej.

Dobrym polem do testów nowych rozwiązań będą batalie z Ukrainą i Nigerią. Mecz Polska – Ukraina już w niedzielę (tj. 31 maja) na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Początek spotkania o g. 17:30.

Trzy dni później drużyna polski zespół przeniesienie się do stolicy, gdzie na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się starcie Polska – Nigeria. Początek meczu o 20:45.

W obu przypadkach mecze będą transmitowane na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Internetowo będzie za to można skorzystać ze stron internetowych Telewizji Polskiej oraz specjalnie dedykowanych aplikacji mobilnych (m.in. TVP Sport).

Warto przypomnieć, że tegoroczny mundial jest pierwszą imprezą rangi MŚ bez udziału reprezentacji Polski od 2014 roku. Polacy łącznie w XXI wieku opuścili tylko dwie imprezy tego typu. Były to mundiale w 2010 (gospodarzem RPA) oraz 2014 (Brazylia) roku.

Zagrali za to trzykrotnie, w 2002 (Japonia i Korea Południowa), 2006 (Niemcy), 2018 (Rosja) i 2022 (Katar). Z czego Polacy tylko raz zdołali przebrnąć przez rozgrywki grupowe, docierając cztery lata temu do fazy pucharowej, tj. 1/8 finału, gdzie ostatecznie przegrali z późniejszymi wicemistrzami świata Francuzami.

