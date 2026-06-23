PZPN potwierdził! Nagłe zwolnienie selekcjonera reprezentacji Polski

Wieści związane z roszadą na stanowisku selekcjonera jednej z młodzieżowych kadr Polski PZPN przekazał we wtorek (tj. 23 czerwca). Informację przekazano w specjalnym komunikacie.

„Przed objęciem funkcji pierwszego trenera Łukasz Sosin był asystentem w sztabie reprezentacji Polski rocznika 2004, prowadzonej w latach 2022-2023 przez Marcina Brosza. Zespół ten wystąpił w finałach mistrzostw Europy U-19, które odbyły się na Malcie w 2023 roku. Sosin brał również udział w organizowanych przez PZPN zgrupowaniach Talent Pro i preselekcyjnych akcjach AMO. Decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, 7 czerwca 2024 roku Łukasz Sosin został selekcjonerem reprezentacji Polski rocznika 2007. W sezonie 2024/2025, pod szyldem U-18, poprowadził ten zespół w 10 spotkaniach, odnosząc siedem zwycięstw, notując jeden remis i dwie porażki. W kolejnym sezonie (2025/26), w ramach kategorii U-19, prowadzona przez niego drużyna rozegrała 12 meczów, osiągając bilans sześciu zwycięstw, jednego remisu i pięciu porażek” – opisuje drogę szkoleniowca PZPN na oficjalnej stronie internetowej, jednoczenie rozstając się w normalnej, zdrowej atmosferze.

PZPN pożegnał trenera reprezentacji Polski. Błyskawiczny następca już jest!

Nowym selekcjonerem kadry U-19 został Łukasz Surma. Co ciekawe, to rekordzista pod względem liczby występów w historii polskiej ligi. Wychowanek Wisły Kraków zagrał aż w 559 oficjalnych meczach, w których zdobył 26 goli. Dużo bardziej niż z barwami krakowskiego klubu Surmę kibice mogą kojarzyć z Legią Warszawa i Ruchem Chorzów.

W seniorskiej reprezentacji Polski nowy selekcjoner kadry U-19 rozegrał pięć oficjalnych meczów.

Karierę trenerską Surma rozpoczął jeszcze jako czynny zawodnik w Watrze Białka Tatrzańska. W kolejnych latach prowadził zespół Wisły Kraków do lat 19, a następnie Sołę Oświęcim, Garbarnię Kraków, Piasta Żmigród, Stal Stalowa Wola, Sandecję Nowy Sącz i Pogoń-Sokół Lubaczów. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie się w młodzieżowej kadrze Polski.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju.

Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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