PZPN zwolni trenera Jana Urbana? Legenda nie ma wątpliwości

Przypomnijmy, że Jan Urban przejął obowiązki najważniejszego trenera piłki nożnej w kraju nieco ponad rok temu, w połowie lipca 2025. Ostatecznie pod jego ręką Polacy zdołali przebić się do strefy barażowej UEFA, ale nie awansowali na mundial. Zadecydował o tym przegrany mecz wyjazdowy ze Szwecją (2:3).

PZPN zwolni Jana Urbana? Legenda polskiego futbolu mówi wprost

Okazuje się, że sam fakt braku awansu, był w pewnym stopniu wkalkulowany w podejście PZPN względem pracy trenera Urbana. Szkoleniowiec przejmował bowiem reprezentację w trudnym momencie. Problemów selekcjoner Polaków miał sobie jednak narobić faktem, że nie pojechał na MŚ 2026. Co więcej, Urban nie wysłał nikogo z członków swojego sztabu szkoleniowego.

W federacji miało się zrobić gorąco, a posada trenera Urbana miała przestać być tak pewna, jak jeszcze niedawno można było podejrzewać. Takie rewelacje przekazywano za pośrednictwem „Przeglądu Sportowego” i Onetu, o czym pisaliśmy na łamach WPROST pod koniec lipca b.r.

Co więcej, Janusz Basałaj w swoim felietonie opublikowanym dla Meczyki.pl wskazał nawet nazwisko potencjalnego, nowego selekcjonera. Miałby nim być Jerzy Brzęczek, czyli aktualnie szkoleniowiec młodzieżówki, kadry U-21. Czyli niemal bezpośredniego zaplecza seniorskiej drużyny selekcjonera Urbana.

Nastroje w sprawie nieco stonował Antoni Piechniczek. Srebrny medalista z MŚ 1982 stanął po stronie Urbana, wskazując, że PZPN powinien zachować zdrowy rozsądek względem jakichkolwiek decyzji.

– [...] jeśli chodzi o ewentualne zwolnienie Jasia Urbana z funkcji trenera reprezentacji, to nie bądźmy tacy szybcy, tacy złośliwi, nie bądźmy tacy krytyczni. Pozwólmy mu na spokojną pracę, bo ma przygotowanie do niej wręcz wzorowe! Sam grał w reprezentacji, był na MŚ 1986 r., miał okazję pracować z wieloma trenerami o dużym doświadczeniu. Pracował w Hiszpanii, w kraju aktualnych mistrzów świata. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, wierzmy w to, że poprowadzi długo reprezentację i zagramy w finałach ME, które są już za dwa lata – przyznał niezwykle doświadczony trener.

PZPN nie podjął żadnych wiążących decyzji w kontekście przyszłości Urbana, poza przedłużeniem kontraktu po nieudanych barażach do MŚ 2026. Obecny selekcjoner poprowadził reprezentację Polski w 10 spotkaniach. Kadra odniosła pięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki. Te dwie ostatnie – w finale baraży o mundial ze Szwedami i towarzyskim meczu z Ukrainą (0:2), po bardzo przeciętnym, czerwcowym starciu towarzyskim we Wrocławiu.

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