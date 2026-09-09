PZPN otwarcie o powołaniach do reprezentacji. Jest nowy pomysł w Polsce
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PZPN otwarcie o powołaniach do reprezentacji. Jest nowy pomysł w Polsce

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Jan Urban
Jan Urban Źródło: Newspix.pl / Mikolaj Barbanell / Arena Akcji
W piątek 18 września Jan Urban ogłosi listę zawodników powołanych na jesienne zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Ogłoszenie będzie mieć nową formułę.

Polski Związek Piłki Nożnej, wbrew sensacyjnym doniesieniom ze strony mediów, nie ma zamiaru rozstawać się z Janem Urbanem. Selekcjoner Polaków może spać spokojnie, choć bez wątpienia mecze w Lidze Narodów, będą istotnym sprawdzianem dla reprezentacji. Czy zagra w niej Robert Lewandowski? O tym, czy nazwisko kapitana drużyny znajdzie się na liście powołanych, dowiemy się już 18 września, w piątek, dokładnie kilka minut po godzinie 9:00.

PZPN z nowym pomysłem. Tak zostaną ogłoszone powołania do kadry Polski

Skąd tak dokładna godzina? A to za sprawą komunikatu, który pojawił się w środę (tj. 9 września) ze strony PZPN.

Ogłoszenie powołań po raz pierwszy będzie miało miejsce podczas transmisji live, dostępnej dla wszystkich na bezpłatnej platformie PZPN+. Całość poprzedzi rozmowa ze szkoleniowcem, a jej start zaplanowany jest na godz. 9:00.

PZPN+ to platforma łącząca w jednym miejscu transmisje, materiały wideo, archiwum, rozgrywki, kluby oraz – docelowo – cały cyfrowy ekosystem polskiej piłki. Zarejestrować można się, rzeczywiście bezpłatnie, w tym miejscu. W ostatnim czasie na platformie federacji pojawiły się transmisje z meczów STS Pucharu Polski.

Docelowo założenie PZPN+ jest takie, żeby otwierać się na futbol w polskim wydaniu na każdym poziomie, od reprezentacji Polski, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną i lokalną.

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

Dla polskich piłkarzy będzie to pierwsza okazja do gry w dywizji B. Wcześniej przez cztery edycje reprezentacja Polski występowała w najbardziej prestiżowej – dywizji A. Niestety, w listopadzie 2024 roku degradację zanotował z drużyną narodową ówczesny selekcjoner Michał Probierz.

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Źródło: X / @LaczyNasPilka