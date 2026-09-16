Trener reprezentacji Polski na wylocie? „Janowi Urbanowi to nie pomogło”

Już w najbliższy piątek (tj. 18 września) poznamy listę powołanych do reprezentacji Polski na jesienne mecze piłkarskiej Ligi Narodów. To będzie pracowity czas dla drużyny narodowej, na której czele jest trener Jan Urban.

PZPN zwolni Jana Urbana? Zaskakujące słowa eksperta!

Selekcjoner swoją funkcję pełni od połowy lipca 2025 roku. Pod jego ręką Polacy zdołali przebić się do strefy barażowej UEFA, ale nie awansowali na mundial. Zadecydował o tym przegrany mecz wyjazdowy ze Szwecją (2:3).

Po raz kolejny pojawiają się sygnały sugerujące, że PZPN może rozważać rezygnację z obecnego selekcjonera. A najbliższe mecze będą decydujące w kontekście jego pracy.

W ostatnich tygodniach pojawiały się również informacje dotyczące... następcy Urbana. Jednym z rozważanych scenariuszy jest postawienie na Jerzego Brzęczka, czyli aktualnego selekcjonera młodzieżowej reprezentacji Polski U-21.

– Bardzo prawdopodobne, że Jan Urban gra o swoją posadę. To, co mówiło się w mediach w ostatnich tygodniach, to nie są tylko plotki, bo te plotki z czegoś wynikają. To są ludzie, którzy albo uczestniczą w rozmowach, albo jak to się mówi, znają kogoś, kto uczestniczył – przyznał były reprezentant Polski w rozmowie dla Onetu i „Przeglądu Sportowego”.

– Na pewno Janowi Urbanowi to nie pomogło, że nie pojechał na Mistrzostwa Świata. Mamy w grupie Ligi Narodów Szwecję oraz Bośnię i Hercegowinę i oni grają na mundial. Ja po prostu nawet nie wiem, czy selekcjoner to jakoś wytłumaczył, ale ja kompletnie rzeczywiście tego nie potrafię zrozumieć. Jeżeli to byłby trener, którego rzeczywiście dziennikarze nie darzą sympatią, taką jak darzą Jana Urbana, to by go tak w cudzysłowie zmasakrowali natomiast i tak w przypadku selekcjonera mam wrażenie, że ta miłość zaczyna być troszeczkę taka chłodniejsza – skwitował uczestnik mundialu z 2002 roku.

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

Czytaj też:

Robert Lewandowski problemem reprezentacji Polski? Padły mocne słowa! Czytaj też:

Afera w piłkarskiej Ekstraklasie! Wypłynęły szokujące szczegóły