Ważne wieści ws. Roberta Lewandowskiego. To koniec w reprezentacji Polski?

Właściwie od początku września w polskich mediach trwa gorąca dyskusja dotycząca tego, czy Robert Lewandowski będzie do dyspozycji selekcjonera Jana Urbana podczas jesiennych meczów reprezentacji Polski.

Pojawiały się bowiem sygnały, że RL9 nie będzie w pełni dostępny, ze względu na mecze, które widnieją w terminarzu Chicago Fire, w podobnym czasie co przerwa UEFA na obowiązki reprezentacyjne.

– Robert będzie też pewnym problemem w naszej reprezentacji, bo o ile zawsze był problemem dla przeciwników, o tyle dzisiaj ja oczekuję jakiejś jasnej deklaracji, jak widzi swoją przyszłość w kadry. Czy chce grać do czterdziestki? Bo jeżeli mówimy o mistrzostwach Europy, to dobije wtedy do czterdziestki. Oczekuję tu jasnego postanowienia z prostej przyczyny: Robert jest jednym z najważniejszych ogniw w tej drużynie, wszystko kręci się, można powiedzieć, wokół niego – mówił w poniedziałek (tj. 14 września) Zbigniew Boniek dla Kanału Sportowego.

Robert Lewandowski nie zagra w reprezentacji Polski? Ważny sygnał z USA

Okazuje się, że w temacie Lewandowskiego tak właściwie nadal nie ma jasnej deklaracji.

– Decyzja na temat Roberta w kadrze jeszcze nie zapadła, jeśli chodzi o ilość meczów w tym okienku – przekazał na portalu X Janusz Michallik, dziennikarz ESPN.

Takie zawieszenie z pewnością nie jest dobre. Trudno bowiem planować to, co będzie działo się podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Lewandowski jest bardzo ważną postacią, kapitanem drużyny narodowej. Skoro jednak 16 września nadal nic nie jest pewne, a już dwa dni później, czyli w piątek (tj. 18.09) mają być ogłoszone powołania, to sytuacja jest co najmniej zastanawiająca.

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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