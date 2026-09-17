Robert Lewandowski podjął decyzję! Wiadomo, co z reprezentacją Polski

W ostatnich tygodniach głośno było o tym, jaką decyzję podejmie Robert Lewandowski. Pojawiła się bowiem informacja, że kapitan reprezentacji Polski może nie pojawić się na całym zgrupowaniu kadry, bądź nawet zupełnie nie przyjechać na takowe.

Miało to być związane z obowiązkami względem gry dla Chicago Fire. Od lata 2026 roku polski piłkarz występuje bowiem na boiskach amerykańsko-kanadyjskiej MLS. Podróże z USA do Europy, dodatkowo pokrywające się terminarze meczów klubowych i reprezentacyjnych – argumentów związanych z ew. nieobecnością bądź ograniczonymi występami – nie brakowało.

Robert Lewandowski przemówił ws. reprezentacji Polski. Wiadomo już wszystko!

Doniesienia związane z RL9 z dnia na dzień były coraz bardziej niepokojące. Martwiąca była zwłaszcza cisza, zarówno ze strony samego piłkarza, jak i Polskiego Związku Piłki Nożnej czy też selekcjonera Jana Urbana.

Wydawało się, jakby cała sprawa była niezauważalna przez... głównych zamieszanych w obecność Lewandowskiego w reprezentacji. Ostatecznie jednak sam piłkarz zabrał głos za pośrednictwem polskich mediów.

– Muszę powiedzieć szczerze, że nie spodziewałem się, że artykuł niemający nic wspólnego z prawdą będzie przedmiotem publicznej dyskusji. Mam tu na myśli informację, która ukazała się w polskich mediach, że miałbym przyjechać tylko na pierwszy mecz reprezentacji i później wrócić do USA. Dziwię się, że tego typu doniesienia są tak szeroko omawiane i dyskutowane, jakby była to wiadomość prawdziwa. Od początku nie było takiego założenia, że przyjeżdżam na jeden mecz. Jakby to miało w ogóle wyglądać? Podróż, jet lag... i powrót? Trochę dziwnie mi się na ten temat wypowiadać. Niektórzy dali się nabrać [...] Przyjeżdżam na całe zgrupowanie i jestem do dyspozycji trenera od początku do końca [...] Trudno określić mi konkretną datę pożegnania się z kadrą i też myślę, że nikt nie powinien tego ode mnie wymagać i narzucać na mnie presji w tym temacie. Jestem już 18 lat w reprezentacji, oddałem jej całe serce i pewnie, gdy poczuję, że to ten moment i kadra jest przygotowana na zmianę warty, będzie mi łatwiej coś postanowić – powiedział Lewandowski w rozmowie z Mateuszem Skwierawskim z WP/SportoweFakty.

Stało się zatem jasne, że Lewandowski już niedługo pojawi się w Polsce. RL9 będzie miał jeszcze do zagrania niedzielny (tj. 20 września) mecz w barwach Fire. Rywalem klubu z Chicago będzie Nashville SC. Początek spotkania o godzinie 3:30 polskiego czasu.

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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