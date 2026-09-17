Ogromny cios dla reprezentacji Polski. Jan Urban właśnie to ujawnił!

W przypadku Oskara Pietuszewskiego niepokojące sygnały w kontekście jego zdrowia napływały z Portugalii już od pewnego czasu. Nieprzypadkowo polski skrzydłowy musiał pauzować w kolejnych spotkaniach, nie będąc branym pod uwagę choćby do obecności w kadrze meczowej. Uraz mięśniowy okazał się poważniejszy, niż pierwotnie zakładano.

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Polak w barwach FC Porto po raz ostatni wystąpił w maju. Co ciekawe, później Pietuszewski zaliczył 45 minut oraz króciutki epizod w reprezentacji Polski, w towarzyskich meczach z Ukrainą i Nigerią. Od tego czasu na ławce FC Porto polski talent pojawił się tylko raz, 1 sierpnia, w trakcie ligowego starcia z Torreense.

Portugalscy dziennikarze przewidują, że mógłby pojawić się w kadrze meczowej na hitowe starcie z Benficą, już w nadchodzącą niedzielę (tj. 20 września, g. 21:30). Wydaje się jednak, że to zbyt duży optymizm w kontekście zdrowia Pietuszewskiego.

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— Z tego, co wiem, to nie jest na tyle zdrowy. Chuchają na niego, dmuchają. My tym bardziej w meczach Ligi Narodów nie będziemy ryzykować zdrowia zawodnika. To jest kontuzja mięśniowa, która mu się odnowiła [...] Przede wszystkim jest młodym chłopakiem, który pokazał, że jest w stanie pomóc drużynie. Chcą jego powrotu, ale nie chcą popełnić kolejnego błędu. My na pewno nie będziemy ryzykować zdrowia Oskara — ocenił sytuację Jan Urban w rozmowie dla TVP Sport.

Przypomnijmy, że ogłoszenie powołań po raz pierwszy będzie miało miejsce podczas transmisji live, dostępnej dla wszystkich na bezpłatnej platformie PZPN+. Całość poprzedzi rozmowa ze szkoleniowcem, a jej start zaplanowany jest na godz. 9:00.

PZPN+ to platforma łącząca w jednym miejscu transmisje, materiały wideo, archiwum, rozgrywki, kluby oraz – docelowo – cały cyfrowy ekosystem polskiej piłki. Zarejestrować można się, rzeczywiście bezpłatnie, w tym miejscu. W ostatnim czasie na platformie federacji pojawiły się transmisje z meczów STS Pucharu Polski.

Docelowo założenie PZPN+ jest takie, żeby otwierać się na futbol w polskim wydaniu na każdym poziomie, od reprezentacji Polski, przez rozgrywki centralne, aż po piłkę regionalną i lokalną.

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów.

Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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