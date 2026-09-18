Urban zaskoczył powołaniami. Tak wygląda odmłodzona reprezentacja Polski

Reprezentacja Polski w piłce nożnej na przełomie września i października rozegra cztery spotkania Ligi Narodów UEFA. 25 września Biało-Czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie, a 28 września ze Szwecją w Sztokholmie. 2 października Polacy zmierzą się u siebie z Rumunią, a 5 października udadzą się na rewanż z Bośniakami do Zency. Do tej pory Polacy czterokrotnie rywalizowali w Dywizji A, a po spadku w ostatniej edycji będą występować w Dywizji B.

– Nie ulega wątpliwości, że jest to wyzwanie w 11 dni zagrać cztery spotkania, trzeba będzie umiejętnie dysponować siłami zawodników. Wszyscy wiemy, że teraz będzie trochę trudniej awansować na Euro. Ta ścieżka poprzez Ligę Narodów jest ważna. Z tego co słyszę, to każdy tę grupę chce wygrać – mówił selekcjoner Jan Urban tuż przed ogłoszeniem powołań na zgrupowanie i cztery mecze.

Jan Urban ogłosił powołania do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów UEFA. Pełna kadra

Kadra Polski:

Bramkarze – Marcin Bułka (NEOM SC), Kamil Grabara (Juventus FC), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków).

– Marcin Bułka (NEOM SC), Kamil Grabara (Juventus FC), Mateusz Kochalski (Wieczysta Kraków). Obrońcy – Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (FC Porto), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok).

– Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Jakub Kiwior (FC Porto), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia Białystok). Pomocnicy – Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC), Jakub Kamiński (SL Benfica), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (RC Lens), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Mediolan).

– Przemysław Frankowski (Stade Rennais FC), Jakub Kamiński (SL Benfica), Wiktor Nowak (Slavia Praga), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (RC Lens), Bartosz Slisz (Broendby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais FC), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (Inter Mediolan). Napastnicy – Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Świderski (Widzew Łódź), Mateusz Żukowski (1. FC Magdeburg), Adrian Benedyczak (Kasimpasa SK).

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