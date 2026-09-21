Ogromny cios dla PZPN! Specjalny komunikat nie pozostawia złudzeń

W poniedziałkowy (tj. 21 września) poranek pojawił się specjalny komunikat w tej sprawie:

„Dotychczasowa umowa Polskiego Związku Piłki Nożnej z ORLEN S.A. wygasła. Aktualnie trwają rozmowy dotyczące kontynuacji współpracy. W związku z powyższym podczas rozpoczynającego się zgrupowania reprezentacji Polski nie będą realizowane świadczenia sponsorskie wynikające z dotychczasowej współpracy, w tym ekspozycja marki.

Logotyp nie będzie obecny m.in. na strojach treningowych reprezentacji, ściankach konferencyjnych, nośnikach reklamowych na stadionie oraz w materiałach promocyjnych i komunikacyjnych związanych z drużyną narodową. Wygasły również wynikające z dotychczasowej umowy prawa do wykorzystywania wizerunku reprezentantów Polski we własnych działaniach komunikacyjnych marki.

O rezultacie prowadzonych rozmów poinformujemy opinię publiczną po ich zakończeniu w osobnym komunikacie” – czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych przez PZPN.

Warto dodać, że właśnie dzisiaj (tj. 21.09) rozpoczyna się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, związane z wrześniowymi i październikowymi meczami w ramach rozgrywek Ligi Narodów UEFA.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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