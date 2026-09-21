Trzej piłkarze nie przyjadą na zgrupowanie. Jest odpowiedź selekcjonera

Sezon klubowy w piłce nożnej rozkręcił się na dobre. Na zawodowym poziomie trudno jest uniknąć kontuzji, co właśnie odczuwa reprezentacja Polski. Trener Jan Urban musiał dokonać korekt. Z listy powołanych wypadło bowiem aż trzech reprezentantów.

Polski Związek Piłki Nożnej wydał w tej sprawie krótki komunikat. Jak się okazało, selekcjoner Urban zdecydował, że trójkę nieobecnych zastąpi... dwójka nowych piłkarzy.

„Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o zmianach na liście zawodników powołanych na wrześniowo-październikowe zgrupowanie kadry narodowej. Z powodu urazów nie wezmą w nim udziału Adrian Benedyczak (Kasimpasa SK), Kamil Grabara (Juventus FC) oraz Filip Rózga (Sturm Graz). W ich miejsce dodatkowo powołani zostali Bartłomiej Drągowski (Widzew Łódź) oraz Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)” – tak brzmi komunikat PZPN.

To dosyć zaskakujące, że kadra reprezentacji będzie jeszcze węższa, niż wcześniej zakładano. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że mowa o dosyć napiętym grafiku spotkań Polaków w najbliższym czasie.

W mediach pojawiały się sugestie związane z tym, że selekcjoner Urban powinien powołać Bartosza Mazurka z RB Salzburg. Byłaby to zmiana wśród pomocników za ostatecznie nieobecnego, jak się okazało, Filipa Rózgę. Na takie rozwiązanie trener kadry Polski się jednak nie zdecydował.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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