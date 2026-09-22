Robert Lewandowski oficjalnie przeproszony! Kapitan nie krył zaskoczenia

W ostatnich tygodniach sporo mówiło się o przyszłości Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Sam kapitan kadry długo nie zabierał głosu, nie deklarując jednoznacznie, co faktycznie wydarzy się podczas przerwy wrześniowo-październikowej.

Nieoficjalne wieści były jednak takie, że RL9 może przyjechać z Chicago Fire i wrócić do Stanów Zjednoczonych jeszcze w trakcie zgrupowania drużyny narodowej. Lewandowski zdementował jednak te doniesienia, jednoznacznie deklarując, tuż przed powołaniami do reprezentacji, że nie ma zamiaru traktować przyjazdu na pół gwizdka.

Robert Lewandowski przeproszony na konferencji. Kapitan był w szoku!

Podczas wtorkowej (tj. 22 września) konferencji prasowej dziennikarz Michał Skiba z „Super Expressu” przeprosił piłkarza za to, że wywołał swoim tekstem niemałe zamieszanie, związane właśnie z rzekomym odpuszczeniem zgrupowania, bądź potraktowanie takowego nie w stu procentach poważnie.

– Powiem szczerze, że chyba pierwszy raz słyszę pytanie razem z przeprosinami za tezę, która była błędna. Potrzebuję chyba więcej czasu, żeby nacieszyć się tym, moje uszy. Nie wiem, czy spotkałem się z czymś takim w polskim dziennikarstwie. Więc wielkie gratulacje za przyznanie się do tego błędu – przyznał Lewandowski, odnosząc się do dziennikarza.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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