Robert Lewandowski o dzieciach w Polsce. „To wygląda strasznie”

Kapitan reprezentacji Polski i trener bramkarzy Andrzej Dawidziuk byli obecni na pierwszym spotkaniu z dziennikarzami w trakcie wrześniowo-październikowego zgrupowania. Ciekawym pytaniem zakończyła się konferencja prasowa. Poruszono bowiem temat związany z zatrważającymi danymi dotyczącymi stanu dzieci i młodzieży w Polsce.

Robert Lewandowski o sytuacji w Polsce. Poszło o dzieci i młodzież

I właśnie wtedy do tablicy został wywołany Robert Lewandowski. Kapitan wysłuchał z uwagą słów Łukasza Wiśniowskiego, który jest autorem rozmowy z prof. dr hab. Bartoszem Molikiem. Wynika z niej m.in. że 94% dzieci w Polsce w wieku 6–12 lat nie ma podstawowych kompetencji ruchowych.

Sytuacja jest naprawdę poważna i wydaje się, że trzeba bić na alarm. Lewandowski nie ukrywał, że był zaszokowany danymi, które pojawiły się na zakończenie spotkania z dziennikarzami.

– Jestem w szoku, to wygląda strasznie – przyznał Lewandowski, dodając: – Nie chodzi o sport zawodowy, tylko o to, jak później chcemy się czuć. Moim zdaniem potrzebna by była jakaś przeogromna reforma. Pewnie od tego, co się w szkole tak naprawdę zaczyna. Rodzicom można pomagać, wspierać, żeby dzieci ruszały się jak najwięcej. Taki sport to jest zdrowie i ja mówię tutaj o tym w takim kontekście amatorskim. To też wpływa na naszą postawę. Jak myślimy, zachowujemy się. Jak nasza głowa pracuje szybciej i łatwiej. A jednak wygląda to dramatycznie – skwitował kapitan piłkarskiej reprezentacji.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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