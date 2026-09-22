Kolejna kontuzja w reprezentacji Polski! Fatum wisi nad drużyną

O problemach bramkarza Widzewa Łódź poinformował w mediach społecznościowych Mateusz Borek.

– Kolejny uraz i kolejna zmiana w kadrze. Problemy z plecami Bartka Drągowskiego, który zastąpił kontuzjowanego Kamila Grabarę. Reprezentant młodzieżówki Sławomir Abramowicz zamelduje się na zgrupowaniu kadry Jana Urbana – przekazał znany dziennikarz.

Co ciekawe, sam Drągowski pojawił się na zgrupowaniu awaryjnie w miejsce kontuzjowanego wcześniej Kamila Grabary.

Bartłomiej Drągowski kontuzjowany! Kolejne problemy Jana Urbana

O wcześniejszych kłopotach zdrowotnych trójki powołanych przez selekcjonera Polaków informowaliśmy na łamach WPROST w poniedziałek (tj. 21 września). PZPN poinformował wówczas, że obok wspomnianego Grabary, trener Jan Urban nie będzie mógł skorzystać z Adriana Benedyczaka oraz Filipa Rózgi.

Ostatecznie trener reprezentacji Polski postanowił, że w miejsce trójki dowoła się dwóch zawodników. Drągowski, jak widać, już zakończył swój udział w zgrupowaniu. Jeśli informacje twórcy Kanału Sportowego się potwierdzą, wśród bramkarzy reprezentacji znajdzie się Sławomir Abramowicz (Jagiellonia Białystok).

Zdrowy jest za to drugi z następców wspomnianej, kontuzjowanej – teraz już czwórki. W seniorskiej kadrze znalazł się Marcel Reguła, również z PKO BP Ekstraklasy, konkretniej z Zagłębia Lubin.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów. Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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