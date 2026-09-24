Sekret Roberta Lewandowskiego w kadrze Polski. „Trzymają to w tajemnicy”

To pytanie pojawia się coraz częściej w kontekście kapitana reprezentacji Polski. RL9 w sierpniu b.r. skończył 38 lat, a klubowo zdecydował się wyjechać z Europy, ostatecznie lądując w Chicago Fire.

Samego „Lewego” kilkukrotnie pytano, również podczas poniedziałkowej (tj. 21 września) konferencji prasowej, jakie ma plany względem gry w kadrze Polski. Kapitan nie udzielił jednak jednoznacznej odpowiedzi, sugerując, że podejmie ostateczną decyzję, kiedy poczuje, że to jest ten moment.

Tajemnica z Robertem Lewandowskim? To może wiedzieć Jan Urban

Na razie RL9 ma jednak w sobie dalej chęci do tego, żeby przyjeżdżać na zgrupowania i reprezentować kraj w międzynarodowych rozgrywkach. Ciekawą teorię w kontekście przyszłości Lewandowskiego w narodowych barwach przestawił Michał Żewłakow, w przeszłości kapitan reprezentacji Polski.

– Wiadomo, że przez "x" lat zrobił dla reprezentacji bardzo dużo, ale dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy my też oceniali jego formę. Odnoszę wrażenie, patrząc na media i te wszystkie konferencje, że po nich dowiedziałem się, kto i dlaczego został powołany, natomiast w kontekście dalszej gry „Lewego” w kadrze wiemy tyle samo, co wcześniej [...] Bardzo możliwe, że Robert i trener Jan Urban wytłumaczyli sobie pewien schemat. Tylko teraz trzymają to w tajemnicy, by w odpowiednim momencie podzielić się z tym z mediami. Taka kariera powinna być zakończona na dużym turnieju, najlepiej, żeby to było podkreślone jeszcze jakimś sukcesem – skomentował były reprezentant Polski dla TVP Sport.

Czy to faktycznie może tak wyglądać? Wydaje się, że na teraz najbardziej realnym scenariuszem jest koniec kariery reprezentacyjnej RL9 po mistrzostwach Europy w 2028 roku. O ile Polska zdoła awansować na ten turniej, co wcale nie jest takie oczywiste.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów.

Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

Czytaj też:

Robert Lewandowski o dzieciach w Polsce. „To wygląda strasznie” Czytaj też:

Afera nagraniowa w PZPN! Wypłynęły szokujące doniesienia