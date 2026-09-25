Alarm ws. Roberta Lewandowskiego! Czy kapitan wygra walkę z czasem?

Wydaje się, że w przypadku Roberta Lewandowskiego, po nieudanej kampanii w drodze na MŚ 2026, rozpoczęło się wsteczne odliczanie w kontekście jego występów w reprezentacji Polski. Napastnik wyjechał z Europy, decydując się na swoją przyszłość w Stanach Zjednoczonych, konkretnie w Chicago Fire.

Do przekroczenia wspomnianej na początku bariery 100 goli w kadrze Polski, Lewandowskiemu brakuje 11 trafień. Wyzwanie może się okazać naprawdę trudne do realizacji.

Alarmująca sytuacja Roberta Lewandowskiego. Czy kapitan tego dokona?

Z jednej strony wydawałoby się, że Polska, spadając do dywizji B Ligi Narodów, będzie miała łatwiejszych przeciwników – względem wcześniejszych występów w dywizji A. Ale to tylko pozorne ułatwienie i szanse na gole dla Lewandowskiego. Rumunia, Szwecja oraz Bośnia i Hercegowina – to przeciwnicy z solidnej, europejskiej półki. Sytuacja inna niż w przypadku np. eliminacji do dużych turniejów, gdzie zawsze mogą trafić się outsiderzy.

Lewandowski potrafi strzelać tym mocniejszym, o czym przekonywał wielokrotnie, ale w obecnych realiach przebudowy drużyny trenera Jana Urbana, trudno przewidzieć, jak będzie prezentować się zespół w grze o stawkę.

Fakty są takie, że RL9 nie ma już zbyt wiele czasu, biorąc pod uwagę jego słowa – nawet z konferencji prasowej z trwającego zgrupowania – że nie wyobraża sobie gry w roli czterdziestolatka.

Warto dodać, że w dziejach futbolu reprezentacyjnego, tylko czterech piłkarzy przekroczyło barierę 100 goli w narodowych barwach. Na czele tej krótkiej listy jest Portugalczyk Cristiano Ronaldo, mający 146 trafień. Wiceliderem jest Argentyńczyk Leo Messi (125), który podczas trwającego okienka reprezentacyjnego – pożegna się z drużyną Albicelestes.

I na końcu Ali Daei ze 108 golami, legendarny piłkarz sprzed lat, reprezentujący Iran.

Kiedy piłkarska reprezentacja Polski swoje mecze? Gdzie oglądać?

Co w najbliższym czasie czeka reprezentację Polski pod ręką trenera Urbana? Przede wszystkim rywalizacja w dywizji B w rozgrywkach wspomnianej wcześniej Ligi Narodów.

Polska rozpocznie od meczu z Bośnią i Hercegowiną (25 września, Warszawa). Następnie wyjazd do Szwecji (28 września, Solna), ponownie powrót do Polski i starcie z Rumunią (2 października, Warszawa) i na koniec czteromeczowego maratonu ponowny mecz z BiH – tym razem w roli przyjezdnych (5 października, Zenica).

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