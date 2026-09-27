Jan Urban skreślił jednego z reprezentantów Polski. To spore zaskoczenie

Przypomnijmy, Polacy zremisowali 0:0 z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym. Piątkowy (tj. 25 września) mecz był lekkim falstartem w wykonaniu polskich piłkarzy. Gospodarze bardziej stracili dwa punkty, aniżeli zyskali oczko na swoim terenie.

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Terminarz Ligi Narodów jednak nie ma zamiaru zwalniać. Kolejnym wyzwaniem będzie wyjazdowe starcie ze Szwecją. Selekcjoner oraz Tymoteusz Puchacz spotkali się z dziennikarzami podczas niedzielnej (tj. 27 września), przedmeczowej konferencji.

Trener Urban musiał odpowiedzieć na kilka pytań związanych z personalnymi ruchami, których być może będzie musiał dokonać. Jednym z wątków była postać Kacpra Potulskiego. Obrońcy, który spisał się solidnie w duecie z Janem Bednarkiem przeciwko Bośniakom. Defensor z rocznika 2007 przeciwko Szwedom jednak najprawdopodobniej nie zagra. Trener Urban planuje bowiem wrócić do układu z grą Kiwiora u boku Bednarka, czyli dokładnie tak, jak ma to miejsce w klubowych realiach w FC Porto.

Ewentualny brak Potulskiego, regularnie grającego w niemieckiej Bundeslidze, może być – mimo wszystko – dosyć zaskakujący.

– Dla mnie Kacper Potulski w dalszym ciągu jest zawodnikiem, który wchodzi do reprezentacji. Tak jak większość tych młodych zawodników. Ja tak to widzę. Natomiast Kiwior wraca na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, być może z tego eksperymentu, czy z tej próby, już zrezygnujemy – powiedział trener Polaków na konferencji prasowej w Szwecji.

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Poniedziałkowy (tj. 28 września) mecz na szwedzkim terenie będzie okazją do rewanżu za to, co wydarzyło się 31 marca b.r., kiedy to Polacy przegrali 2:3 z gospodarzami. Tamto spotkanie miało kluczowe znaczenie w kontekście awansu na MŚ 2026. Szwedzi wygrali finał strefy barażowej UEFA, natomiast Polakom pozostało obejść się smakiem. Szybko dojdzie zatem do okazji, żeby zespół trenera Jana Urbana spróbował odegrać się na Szwecji.

Bilans meczów ze Szwedami nie napawa specjalnym optymizmem. Na dziewięć spotkań o stawkę nasza kadra wygrała tylko dwa razy – na pamiętnych mistrzostwach świata w 1974 roku (1:0) oraz 29 marca 2022 roku na Stadionie Śląskim (2:0) – w finale baraży o mundial w Katarze. Łącznie w 29 meczach (wliczając spotkania towarzyskie) bilans brzmi następująco: 9 zwycięstw Polski – 4 remisy – 16 wygranych Szwecji, bramki: 43-62.

Mecz Szwecja – Polska rozpocznie się o godzinie 20:45 w Solnej pod Sztokholmem. Spotkanie w ramach rozgrywek Ligi Narodów będzie transmitowane na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Internetowo można również skorzystać ze specjalnie dedykowanej aplikacji TVP Sport oraz transmisji dostępnej na stronie www stacji.

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