Kadra bez Roberta Lewandowskiego. Mocna decyzja Jana Urbana!

Trener Jan Urban zdecydował, że w wyjściowym składzie zamiast kapitana reprezentacji Polski zagra Mateusz Żukowski. Tę zmianę można było zakładać po bardzo przeciętnym występie Roberta Lewandowskiego – i całej formacji ofensywnej – w piątkowym (tj. 25 września) meczu z Bośnią i Hercegowiną na PGE Narodowym. W Warszawie skończyło się na bezbramkowym remisie.

Co ciekawe, polski zespół ponownie zagra w systemie z trójką obrońców – ten tercet będą tworzyć Jakub Kiwior, Jan Bednarek i Przemysław Wiśniewski. Zgodnie z przewidywaniami, o czym pisaliśmy na łamach WPROST, w wyjściowym składzie zabrakło miejsca dla Kacpra Potulskiego.

Szwecja – Polska. Gdzie i kiedy oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji Polski?

Poniedziałkowy (tj. 28 września) mecz na szwedzkim terenie będzie okazją do rewanżu za to, co wydarzyło się 31 marca b.r., kiedy to Polacy przegrali 2:3 z gospodarzami. Tamto spotkanie miało kluczowe znaczenie w kontekście awansu na MŚ 2026. Szwedzi wygrali finał strefy barażowej UEFA, natomiast Polakom pozostało obejść się smakiem. Szybko dojdzie zatem do okazji, żeby zespół trenera Jana Urbana spróbował odegrać się na Szwecji.

Bilans meczów ze Szwedami nie napawa specjalnym optymizmem. Na dziewięć spotkań o stawkę nasza kadra wygrała tylko dwa razy – na pamiętnych mistrzostwach świata w 1974 roku (1:0) oraz 29 marca 2022 roku na Stadionie Śląskim (2:0) – w finale baraży o mundial w Katarze. Łącznie w 29 meczach (wliczając spotkania towarzyskie) bilans brzmi następująco: 9 zwycięstw Polski – 4 remisy – 16 wygranych Szwecji, bramki: 43-62.

Mecz Szwecja – Polska rozpocznie się o godzinie 20:45 w Solnej pod Sztokholmem. Spotkanie w ramach rozgrywek Ligi Narodów będzie transmitowane na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Internetowo można również skorzystać ze specjalnie dedykowanej aplikacji TVP Sport oraz transmisji dostępnej na stronie www stacji.

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