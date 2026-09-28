Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania Szwecja – Polska gruchnęła informacja o nieobecności w składzie Roberta Lewandowskiego. Trener Jan Urban postanowił wybrać nieco innych rozwiązania dotyczące wyjściowego ustawienia Polaków.

Mecz w Solnej przerwany! Mocna reakcja kibiców reprezentacji Polski

Już po kilkunastu sekundach spotkanie zostało za to przerwane. Dlaczego? Z sektora gości w stronę murawy wyrzucono naprawdę pokaźną ilość serpentyn. Murawę trzeba było uporządkować, zajęło to kilka dobrych minut.

Warto również dodać, że po oficjalnej prezentacji na murawie, z sektora przyjezdnych słyszalna była... mało przyjemna, choć dobrze znana przyśpiewka, pod adresem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Może to być reakcja na ostatnie tygodnie, niezbyt pozytywne, jeśli mowa o klimacie wokół reprezentacji Polski oraz samej federacji.

A sportowo już od 8. minuty na prowadzeniu są gospodarze. Po stałym fragmencie do siatki bramki strzeżonej przez Marcina Bułkę trafił Benjamin Nygren.

Szwecja – Polska. Gdzie i kiedy oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji Polski?

Poniedziałkowy (tj. 28 września) mecz na szwedzkim terenie jest okazją do rewanżu za to, co wydarzyło się 31 marca b.r., kiedy to Polacy przegrali 2:3 z gospodarzami. Tamto spotkanie miało kluczowe znaczenie w kontekście awansu na MŚ 2026. Szwedzi wygrali finał strefy barażowej UEFA, natomiast Polakom pozostało obejść się smakiem. Szybko dojdzie zatem do okazji, żeby zespół trenera Jana Urbana spróbował odegrać się na Szwecji.

Bilans meczów ze Szwedami nie napawa specjalnym optymizmem. Na dziewięć spotkań o stawkę nasza kadra wygrała tylko dwa razy – na pamiętnych mistrzostwach świata w 1974 roku (1:0) oraz 29 marca 2022 roku na Stadionie Śląskim (2:0) – w finale baraży o mundial w Katarze. Łącznie w 29 meczach (wliczając spotkania towarzyskie) bilans brzmi następująco: 9 zwycięstw Polski – 4 remisy – 16 wygranych Szwecji, bramki: 43-62.

Mecz Szwecja – Polska rozpoczął się o godzinie 20:45 w Solnej pod Sztokholmem. Spotkanie w ramach rozgrywek Ligi Narodów jest transmitowane na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Internetowo można również skorzystać ze specjalnie dedykowanej aplikacji TVP Sport oraz transmisji dostępnej na stronie www stacji.

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