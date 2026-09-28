Polacy dzielnie walczą ze Szwecją! Gol ozdobą solidnej gry Polski

Nie ulega wątpliwości, że po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną z ostatniego piątku (tj. 25 września) na PGE Narodowym, można było mieć sporo obaw przed wyjazdem do Szwecji. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że po raz ostatni Polska wygrała ze Szwedami w roli gości... w 1930 roku!

Gol Sebastiana Szymańskiego. Solidna gra drużyny Jana Urbana!

Okazało się jednak, że nie taki rywal straszny, jak go malują. Trener Polaków zdecydował się na kilka korekt względem tego, co zaoferował podczas meczu w Warszawie. I to były słuszne ruchy. Polacy w pierwszych 45 minutach pokazali naprawdę sporo jakości piłkarskiej. Szkoda jednak, że zaczęli od... delikatnego falstartu. Mowa o golu dla Szwecji już w 8 minucie, którego autorem był Benjamin Nygren.

Szwecja musiała jednak w głównej mierze... uważać na ofensywne akcje przeciwników. Wreszcie, pod koniec pierwszej części spotkania, wyrównanie (1:1) Polsce dał Sebastian Szymański. To była naprawdę ładna, składna akcja Polaków.

Szwecja – Polska. Gdzie i kiedy oglądać mecz piłkarskiej reprezentacji Polski?

Poniedziałkowy (tj. 28 września) mecz na szwedzkim terenie jest okazją do rewanżu za to, co wydarzyło się 31 marca b.r., kiedy to Polacy przegrali 2:3 z gospodarzami. Tamto spotkanie miało kluczowe znaczenie w kontekście awansu na MŚ 2026. Szwedzi wygrali finał strefy barażowej UEFA, natomiast Polakom pozostało obejść się smakiem. Szybko dojdzie zatem do okazji, żeby zespół trenera Jana Urbana spróbował odegrać się na Szwecji.

Bilans meczów ze Szwedami nie napawa specjalnym optymizmem. Na dziewięć spotkań o stawkę nasza kadra wygrała tylko dwa razy – na pamiętnych mistrzostwach świata w 1974 roku (1:0) oraz 29 marca 2022 roku na Stadionie Śląskim (2:0) – w finale baraży o mundial w Katarze. Łącznie w 29 meczach (wliczając spotkania towarzyskie) bilans brzmi następująco: 9 zwycięstw Polski – 4 remisy – 16 wygranych Szwecji, bramki: 43-62.

Mecz Szwecja – Polska rozpoczął się o godzinie 20:45 w Solnej pod Sztokholmem. Spotkanie w ramach rozgrywek Ligi Narodów jest transmitowane na antenie TVP 1 oraz TVP Sport. Internetowo można również skorzystać ze specjalnie dedykowanej aplikacji TVP Sport oraz transmisji dostępnej na stronie www stacji.

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